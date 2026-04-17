NBL｜香港金牛憑董健絕殺上海玄鳥場數領前 周日啟德體藝館主場出擊（有片）

NBL｜香港金牛憑董健絕殺上海⽞⿃場數領前 周日啟德體藝館主場出擊

香港金牛昨晚（4月16日）出戰2025–26 年全國男⼦籃球聯賽（NBL）總決賽，憑隊長董健的三分球絕殺，作客以79：76 驚險反勝上海玄鳥，在五場三勝制系列賽中場數領先1：0。香港金牛將於周日（4月19日）及下周⼆（4月21日）回師啟德體藝館主場出擊，力爭「三連霸」。 香港金牛甫開賽手感冰冷，加上籃板球處下風，首節以13：22 落後。香港金牛在第二節逐漸站穩陣腳，攻守兩端重拾比賽節奏，全隊多點開花展開反撲。阿諾斯克（E.J. Anosike）憑強勁⾝體對抗連番衝擊籃下取分，盧藝文單節命中兩記三分球，孫晨然與美⾂鍾斯亦輪流建功，帶領球隊打出⼀段13：2 攻勢收窄差距。香港金牛克服⼀度落後18 分的劣勢，半場追至35：43，將分差縮窄至8 分。

第三節11︰0攻勢大逆轉 換邊後，比賽形勢逆轉。所羅門三度強攻內線得⼿，美⾂鍾斯穩定罰球建功，加上刁展望命中三分，香港金牛打出⼀波11：0 攻勢，⼀舉反超前46：43。其後球隊乘勢追擊，盧藝文、美⾂鍾斯及董健接連命中三分，帶領球隊再打出12：4 攻勢，將優勢擴大⾄雙位數。上海玄鳥末段回敬⼀段8：2 攻勢，無阻香港金牛完三節後領先63：57。 進入決勝⼀節，港金牛⼤部分時間保持微弱領先，但上海玄鳥緊咬比分，分差長時間維持在2分之內。戰至末段，雙方幾度平手。比賽尚餘最後2.8 秒，隊長董健接應美⾂鍾斯開出的界外球，在底線起手命中⼀記「catch and shoot」關鍵三分絕殺。 最終香港金牛以79：76 驚險反勝上海玄鳥，在總決賽系列賽先拔頭籌，場數領先1：0。

香港金牛主教練解立彬表示：「球員在比賽前期有些拘謹，⼤家很想贏下這場比賽，但在過程中顯得過於⼼急。然⽽，到了第三、四節，球隊出現了很大轉變。無論在進攻、防守還是球權流動⽅⾯，我們都找回了節奏。雖然最後階段的絕殺帶有運氣成分，但在比賽過程中，我們從第⼀節落後，到第三節反超前 12 分，最後⼜被對⽅追上來，這些起伏都是我們需要好好總結的地⽅。」 NBL總決賽Game 2（4⽉19⽇）及Game 3（4⽉21⽇）將於香港體壇地標啟德體藝館上演。⾨票在HK Ticketing 熱賣中，票價分為Taurus Zone（港幣520 元）、Zone A（港幣380元）、Zone C（港幣180元），以及Zone D連同傷健⼈士及陪同者票價為港幣80 元。

NBL總決賽賽程 Game 1（作客）：79︰76勝上海玄鳥

Game 2（主場）：2026年4⽉19⽇（⽇）19：30 @ 啟德體藝館

Game 3（主場）：2026年4⽉21⽇（⼆）19：30 @ 啟德體藝館

Game 4（作客）#：2026年4⽉24⽇（五）19：30 @ TBC（#如有需要）

Game 5（主場）#：2026年4⽉27⽇（⼀）19：30 @ 荃灣體育館（#如有需要）