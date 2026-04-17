世界盃｜新澤西州長要國際足協加錢　向球迷車費開刀

距離世界盃決賽周不夠2個月，美國參議院議員早前提出要國際足協（FIFA）增加對保安成本的開支，美國新澤西的市長，也要求FIFA提高每場的支付金額來應付比賽保安費用開支。 今屆世界盃安排在美國、加拿大及墨西哥舉行，單是在美國的浮動門票價格已經令歐洲球迷感到不快，而隨着地緣政治及保安風險，也增加了美國的保安費用。據美國體育網媒「The Athletic」報道，作為決賽場地的新澤西，當地交通運輸計劃對來往紐約賓夕法尼亞車站與大都會人壽球場的穿梭火車，向每位乘客收取100美元的車費，而平常車費只是12.9美元。同時市政府將限制球場附近停車場的進入，意味球迷多數只可以使用公共交通前往球場。

新澤西州長謝里爾（Mikie Sherrill）在社交平台上表示：「我們接手的協議是，FIFA不會為世界盃的交通支付任何費用。而新澤西州公共交通卻要承擔4,800萬美元的費用來安全地運送球迷往返球場，FIFA卻從中賺取110億美元。我不會讓新澤西州的居民要在未來幾年承擔這筆費用。FIFA應該支付交通開支，不過如果他們不肯，我也不會讓新澤西州支付1元。」 FIFA：曾協議提供免費運輸 國際足協隨即在周三（15日）聲明回應新澤西的要求，並感到驚訝：「我們對新澤西州長對球迷的運輸感到驚訝。在2018年與主辦城市簽訂的協議，要求所有比賽都要為球迷提供免費的運輸。而考慮會為主辦城市帶來經濟壓力，FIFA在2023年對所有主辦城市的協議要求進行調整，所有門票持有人和獲得認證的人員，均可自費乘坐公共交通工具或額外安排的交通工具前往比賽場地。」

FIFA又表示：「此外，FIFA多年來一直與主辦城市合作制定交通和旅行計劃，包括鼓勵聯邦政府提供數百萬美元資金來支持主辦城市的交通。世界盃將為北美洲來來數以百萬名球迷以及相關的經濟影響，很多球迷會前往新澤西觀看8場的比賽，包括世界盃的決賽。FIFA並不了解之前在新澤西球場舉辦的比賽，包括主要體育賽事、環球演唱會等，都需要組織者支付參加者的交通費。」 上屆卡塔爾政府提供免費交通 在2022年卡塔爾世界研，卡塔爾政府向球迷提供免費的鐵路系統。在2024年的歐洲國家盃則由歐洲足協（UEFA）提供球迷乘住德國的公共運輸開支。同樣是今屆世界盃主辦城市的肯薩斯城，就會為球迷提供免費交通，來往機場及市中心的球迷區，同時也設有賽事的即日、一星期及賽事間的交通通行證，價格僅為5.25美元至50美元。