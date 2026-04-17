英超｜前阿仙奴奧地利門將曼寧加遇車禍身亡

英超球隊阿仙奴的前奧地利守門員曼寧加（Alex Manninger），在周四（16日）於薩爾斯堡遇上車禍逝世，終年僅48歲。
薩爾斯堡警方表示，曼寧加的坐駕意外後被貨車拖行，救援人員在車內將曼寧加救出後，立即使用除顫器為他進行急救，但最終仍是搶救無效，而火車司法未有大礙。生涯多數為兵工廠副選門將的曼寧加,在1997至2002年間效力阿仙奴，上陣64次，取得過英超及足總盃的冠軍。而國家隊也有33次上陣，並在2008年代表奧地利出戰歐洲國家盃。曼寧加球員生涯從薩爾斯堡展開，之後效力過歐洲14支球會，除了阿仙奴外，還有當時意甲的錫耶納、祖雲達斯及烏甸尼斯，還有德甲的奧格斯堡。在2016年，39歲的他曾與利物浦簽短期合約，不過最後沒有再於英超上陣。
曼寧加加盟時多為阿仙奴的老牌英格蘭門神施文（David Seaman）的副手，在1997至98年球季因為施文受傷而獲得機會，在當季協助阿仙奴12碼擊敗韋斯咸晉級，以及為兵工廠作客擊敗曼聯，他因此在198年3月獲選為每月最佳球員。奧地利足協的體育總監舒賀圖（Peter Schottel）表示：「曼寧加無論場內場外，都是奧地利足球出色的代表人物。他的專業精神、沉著冷靜和可靠，令他成為球隊和國家隊不可或缺的一員。他的成就值得我們最高的敬意，並將永遠銘記於心。」