英超｜前阿仙奴奧地利門將曼寧加遇車禍身亡

英超球隊阿仙奴的前奧地利守門員曼寧加（Alex Manninger），在周四（16日）於薩爾斯堡遇上車禍逝世，終年僅48歲。

薩爾斯堡警方表示，曼寧加的坐駕意外後被貨車拖行，救援人員在車內將曼寧加救出後，立即使用除顫器為他進行急救，但最終仍是搶救無效，而火車司法未有大礙。生涯多數為兵工廠副選門將的曼寧加,在1997至2002年間效力阿仙奴，上陣64次，取得過英超及足總盃的冠軍。而國家隊也有33次上陣，並在2008年代表奧地利出戰歐洲國家盃。曼寧加球員生涯從薩爾斯堡展開，之後效力過歐洲14支球會，除了阿仙奴外，還有當時意甲的錫耶納、祖雲達斯及烏甸尼斯，還有德甲的奧格斯堡。在2016年，39歲的他曾與利物浦簽短期合約，不過最後沒有再於英超上陣。