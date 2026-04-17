國際田聯阻11名運動員轉籍土耳其　指受到包括政府資助

國際田聯公布，禁止11名精英運動員轉籍到土耳其的申請。原因是田聯認為有關的轉籍申請，涉及土耳其政府「透過豐厚的合約吸引海外運動員」的「招募策略的一部份」。當中轉籍申請包括前女子馬拉松世界紀錄保持者的高絲姬（Brigid Kosgei）。

國際田聯指出，如果允許這些申請精英運動員更改國籍「將影響並損害世界田聯資格規則和國籍變更條例的基本原則」。他們表示這些申請「透過完全由政府擁有和資助的體育會」提交，並指目的是「促成運動員轉籍，並使這些運動員能夠代表土耳其參加未來的國際賽事，包括2028年洛杉磯奧運。」他們指：「鑑於這些申請的共同特點，委員會將他們一起進行評估，並認定這種做法與相關規定的核心原則不符。因此，這些運動員沒有資格代表土耳其參加國家級比賽或其他相關國際賽事。」