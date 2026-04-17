國際田聯阻11名運動員轉籍土耳其　指受到包括政府資助

國際田聯公布，禁止11名精英運動員轉籍到土耳其的申請。原因是田聯認為有關的轉籍申請，涉及土耳其政府「透過豐厚的合約吸引海外運動員」的「招募策略的一部份」。當中轉籍申請包括前女子馬拉松世界紀錄保持者的高絲姬（Brigid Kosgei）。
國際田聯指出，如果允許這些申請精英運動員更改國籍「將影響並損害世界田聯資格規則和國籍變更條例的基本原則」。他們表示這些申請「透過完全由政府擁有和資助的體育會」提交，並指目的是「促成運動員轉籍，並使這些運動員能夠代表土耳其參加未來的國際賽事，包括2028年洛杉磯奧運。」他們指：「鑑於這些申請的共同特點，委員會將他們一起進行評估，並認定這種做法與相關規定的核心原則不符。因此，這些運動員沒有資格代表土耳其參加國家級比賽或其他相關國際賽事。」
申請轉籍的運動員中，以肯雅馬拉松跑手的高絲姬名氣較高，她曾是女子馬拉松的世界紀錄保持者，2021年東京奧運馬拉松銀牌，在2020年贏過倫敦馬拉松，2021及今年都贏得東京馬拉松冠軍。其他還有另外4名肯雅跑手，2024年巴黎奧運男子5,000米銀牌科維姆（Ronald Kwemoi），4名牙買加運動員，包括2024年奧運男子推鉛球銅牌的拉捷達金寶（Rajindra Campbell）、2024年奧運男子跳遠銀牌賓洛（Wayne Pinnock），1名尼日利亞運動員和1名俄羅斯選手。土耳其在2024年的巴黎奧運會取得8面獎牌但未有金牌。