美斯加入做班主　收購西班牙第5級聯賽球會

西班牙第5級聯賽的球會哥尼拿宣布，阿根廷球王美斯（Lionel Messi）完成了收購，成為球會的擁有人。稱美斯的收購是加強他與巴塞隆拿的關係，以及對加泰隆尼亞地區的承諾。而哥尼拿是美斯的前巴塞隆拿及國際邁亞密隊友佐迪艾巴（Jordi Alba）與阿仙奴門將大衛拉耶（David Raya）的青訓球會。

哥尼拿宣布「八屆金球獎得主美斯已正式完成對球會的收購。」並指美斯收購的目的是「鞏固與巴塞隆拿的緊密聯繫，以及他對加泰隆尼亞體育事業和當地人才發展的承諾。」哥尼拿是加泰隆尼亞地區的一支球隊，在西班牙第5級的地區聯賽打滾，不過球隊的青訓營出產過包括佐迪艾巴及大衛拉耶的國腳級球員，現時巴塞隆拿守將的謝拉特馬田（Gerard Martin）都是出身於哥尼拿。