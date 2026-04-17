美斯加入做班主　收購西班牙第5級聯賽球會

西班牙第5級聯賽的球會哥尼拿宣布，阿根廷球王美斯（Lionel Messi）完成了收購，成為球會的擁有人。稱美斯的收購是加強他與巴塞隆拿的關係，以及對加泰隆尼亞地區的承諾。而哥尼拿是美斯的前巴塞隆拿及國際邁亞密隊友佐迪艾巴（Jordi Alba）與阿仙奴門將大衛拉耶（David Raya）的青訓球會。
哥尼拿宣布「八屆金球獎得主美斯已正式完成對球會的收購。」並指美斯收購的目的是「鞏固與巴塞隆拿的緊密聯繫，以及他對加泰隆尼亞體育事業和當地人才發展的承諾。」哥尼拿是加泰隆尼亞地區的一支球隊，在西班牙第5級的地區聯賽打滾，不過球隊的青訓營出產過包括佐迪艾巴及大衛拉耶的國腳級球員，現時巴塞隆拿守將的謝拉特馬田（Gerard Martin）都是出身於哥尼拿。
哥尼拿表示：「美斯的加入標誌着球會歷史新篇章的開啟，目的是推動球會在體育和管理層面的雙重發展，鞏固球會根基，並持續投資於人才培訓。該投資以長遠願景和戰略規劃為指導，兼具雄心壯志、可持續發展理念以及與本土的緊密聯繫。」美斯在13歲就由阿根廷移居西班牙，在17歲開始為巴塞隆拿一隊上陣。而美斯的「宿敵」基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo），在今年2月收購了西乙的艾美利亞。