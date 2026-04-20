英超｜倫敦打吡 鬥心行先 韋斯咸勢搗水晶宮

英超本輪壓軸上演倫敦打吡，由踢風流波的水晶宮，主場迎戰深陷護級漩渦的「鎚仔幫」韋斯咸。水晶宮歐戰晉級卻換來兩主力傷兵的代價，相反韋斯咸專注護級鬥志壓一，今場可博「鎚仔幫」坐和望贏。（球賽編號FB7753，4月21日03:00開賽)
季尾格局是哪一隊陪同長期包尾狼隊及尾二般尼，來屆降落英冠；其中韋斯咸長期在下游掙扎，去年9月下旬由前森林主帥紐奴(Nuno)接手後，直至今年年初才有起色。變數是簽得兩位南美好手，攻中柏保路(Pablo)及箭頭卡斯迪蘭奴斯(Castellanos)，以及借得車路士中堅阿素迪沙斯(Axel Disasi)，符合主帥一向以實而不華，簡單足球爭勝的理念配合。在英超已攻入4球，包括上仗大炒狼隊時入2球的前拉素好手卡斯迪蘭奴斯，在前線牽制力強；配合隊長翼鋒查洛保雲(Jarrod Bowen )，以及傷癒的森馬維(Summerville)，鎚仔幫火力明顯向上。
韋斯咸在2002/03年全季取得42分仍要以尾三降班，迄今仍保持得分最多仍要降班的英超紀錄，引以為鑑。該隊目前在尚餘6輪比賽只得32分下，場場心態都要當生死戰，可幸該隊近4戰聯賽只曾1敗，僅受挫前列分子阿士東維拉，加上計對上11戰作客水晶宮，不敗率逾七成，今場倫敦打吡不會輸蝕。
水晶宮全力爭歐協聯
水晶宮上周中在歐協聯作客敗走費倫天拿，但兩回合計然勝出，打入四強，向球會史上歐洲錦標繼續進發；亦會是球隊上下包括季尾將會離任的主帥加士拿(Glasner)，餘下球季的最重要目標。
水晶宮目前31戰42分已坐穩船，球隊歐戰後匆匆返回主場出戰英超，不是最大問題；但上仗受挫費倫天拿卻折損中後場主力、阿當華頓(Adam Wharton)及麥辛斯拿確斯(Maxence Lacroix )，面對打防反的韋斯咸，未必佔得上風。再者，原來水晶宮歷來25次出戰英超「周一場」，只錄得3勝10和12負，今場寧撐冷門一方的「鎚仔幫」。
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