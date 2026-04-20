英超｜倫敦打吡 鬥心行先 韋斯咸勢搗水晶宮

英超本輪壓軸上演倫敦打吡，由踢風流波的水晶宮，主場迎戰深陷護級漩渦的「鎚仔幫」韋斯咸。水晶宮歐戰晉級卻換來兩主力傷兵的代價，相反韋斯咸專注護級鬥志壓一，今場可博「鎚仔幫」坐和望贏。（球賽編號FB7753，4月21日03:00開賽)

季尾格局是哪一隊陪同長期包尾狼隊及尾二般尼，來屆降落英冠；其中韋斯咸長期在下游掙扎，去年9月下旬由前森林主帥紐奴(Nuno)接手後，直至今年年初才有起色。變數是簽得兩位南美好手，攻中柏保路(Pablo)及箭頭卡斯迪蘭奴斯(Castellanos)，以及借得車路士中堅阿素迪沙斯(Axel Disasi)，符合主帥一向以實而不華，簡單足球爭勝的理念配合。在英超已攻入4球，包括上仗大炒狼隊時入2球的前拉素好手卡斯迪蘭奴斯，在前線牽制力強；配合隊長翼鋒查洛保雲(Jarrod Bowen )，以及傷癒的森馬維(Summerville)，鎚仔幫火力明顯向上。