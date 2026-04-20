七欖2026｜港男銀劍三連霸 南非奪銀盃

香港國際七人欖球賽昨續在啟德主場館上演，其中，香港男子隊在主場球迷支持下以19比15擊敗日本隊，於銀劍賽圓三連霸大業。
港隊上周六分組賽以7比14不敵日本，昨決賽再遇，甫開戰兩軍短兵相接，艾維塔比奧(Matteo Avitabile)在碰撞中被判刻意犯規罰出場2分鐘，日本即施以強攻成功領先5比0；艾維塔比奧其後於完半場前達陣，並踢入附加球，助主隊反超前7比5完半場。下半場港隊乘勝追擊，在日本後場偷球，確斯(Rory Stewart Cox)達陣攞5分，艾維塔比奧再次達陣，將比分拉開至19比5。港隊靴貝特(Liam Herbert)之後又因犯規領黃牌出場2分鐘，日本乘勢完場前追至15比19，但港隊最終力保勝局，完成銀劍賽三連霸大業，將全場氣氛推至沸點。
24歲的艾維塔比奧賽後大讚啟德主場館氣氛一流，感謝球迷入場支持，他並希望代表港隊出戰今年9月的名古屋亞運會。港隊隊長蔡紀駿(James Christie)大讚多位年輕人首次代表香港出賽，在緊張氣氛下仍發揮水平。至於香港女子隊在銀劍賽先後賽和丹麥及不敵泰國，無緣決賽。
至於銀盃賽，南非男子隊在決賽以35比7大勝衛冕香港站錦標的阿根廷稱王；女子銀盃賽，新西蘭則以19比14擊敗澳洲封后。