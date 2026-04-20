英超｜阿仙奴作客不敵曼城　爭標最後直路脫腳

英超進入最後直路，阿仙奴錯失保持優勢的機會，在作客以1:2不敵爭標對手曼城，聯賽雖然領先藍月亮3分，但多打一場，餘下5輪聯賽仍是充滿變數。 兵工廠作客曼城的比賽，賽和球隊仍在聯賽處於優勢。不過卓基（Rayan Cherki）16分鐘就為主隊藍月亮開紀錄。雖然夏維斯（Kai Havertz）2分鐘後就為阿仙奴追平。不過下半場戰至65分鐘，艾寧夏蘭特（Erling Haaland）門前射入，為曼城再度領先，最終曼城保住優勢完場，以2:1擊敗阿仙奴，贏得爭標最關鍵一戰。阿仙奴目前以33戰70分仍領先榜首，不過曼城雖然落後3分，但仍少打一場，而且阿仙奴仍需要面對歐聯的比賽。

阿迪達：聯賽又重新開始 阿仙奴主帥的阿迪達（Mikel Arteta）賽後表示：「英超聯又重新開始，他們仍有一場在手，但我們領先3分，仍有5場的比賽要較量。一切都要打過先知，所以我們知道我們贏了多少，我們不會停下腳步，並肯定要繼續前行。今日如果說球員們需要更多信心，我認為他們現在有更多信心，他們在更衣室內有討論過。」阿仙奴餘下5輪聯賽，當中包括對紐卡素及護級的韋斯咸，而曼城就會作客維拉。 兵工廠近2場聯賽都輸波，對於球隊心態備受質疑，他指：「如果我必須挑選出能夠提前5輪鎖定英超冠軍並晉級歐聯決賽的球員，我想我應該待在家裡了。所以情況並非如此，亦沒有必要。即使在困難時期，也從未需要這樣做。所以我們肯定會再次全力以赴。顯然，他們對未能取得好成績感到非常失望。你能立刻感受到他們的這種情緒，他們說，『好吧，我們今天錯失一次機會，但接下來的5場比賽才是我們最大的機會，所以讓我們全力以赴吧。』」

阿仙奴與曼城餘下對手 阿仙奴 曼城 紐卡素（主場） 般尼（作客） 富咸（主場） 愛華頓（作客） 韋斯咸（作客） 賓福特（主場） 般尼（主場） 般尼茅夫（作客） 水晶宮（作客） 阿士東維拉（作客） 水晶宮（主場，補賽，賽程未定）

曼城對阿仙奴精華

利物浦打吡戰贏愛華頓 同日的聯賽，阿士東維拉主場以4:3險勝新特蘭，球隊仍守在聯賽的第4位。至於利物浦就作客在馬西塞特郡打吡，以2:1擊敗愛華頓，目前以55分排聯賽第5位，與第6的車路士拉開7分距離，有望以第5名身份取得來季的歐聯資格。

至於護級的諾定咸森林再贏波，主場4:1大勝尾二的般尼，森林以36分將與降班區內的熱刺拉開至5分，亦令熱刺的護級形勢更見險峻。

阿士東維拉對新特蘭精華

愛華頓對利物浦精華

諾定咸森林對般尼精華