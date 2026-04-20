德甲｜拜仁慕尼黑提前封王　第35次奪標

拜仁慕尼黑提前4輪聯賽成為德甲冠軍，也是球隊第35次贏得德甲的錦標。球隊在周日（19日）聯賽，主場以4:2擊敗史特加，與次席的多蒙特拉開15分，提早封王。同時球隊仍有望爭取更多德甲的紀錄。

由於之前一日次席的多蒙特不敵賀芬咸，令拜仁對史特加的比賽，即使只得1分都足夠登頂。雖然基斯富列治（Chris Fuhrich）在21分鐘為客隊史特加開紀錄，但是拉菲爾古里路（Raphael Guerreiro）、尼高拉斯積遜（Nicolas Jackson）以及艾方素戴維斯（Alphonso Davies）的入球，為拜仁半場反超3:1，換邊後哈利卡尼（Harry Kane）再下一城，令史特加即使之後追多一球，但拜仁仍以4:2贏波。拜仁提前4輪成為德甲的冠軍，也是球隊在近14個賽季第13次奪標。同時球隊在德國盃及歐聯都打入四強，有望再次成為歐洲三冠王。