德國紐柏林耐力賽7車相撞　六旬車手身亡

德國紐伯林賽道在上周末（18日），舉行一場耐力賽，由於今屆賽事有一級方程式（F1）車手的韋斯特本（Max Verstappen）參加而受到矚目，不過在排位賽期間發生嚴重意外，7架跑車在彎道碰撞，其中一名66歲的車手美特寧（Juha Miettinen）在事故中死亡。

F1車手的韋斯特本近期頻頻參與耐力賽的比賽，他也將會在5月參與紐柏林的24小時耐力賽，然而在這場的排位賽期間，發生了嚴重意外，美特寧的賽車在意外中與另外6架車發生碰撞。賽事組織表示，在發生意外後比賽的控制中心已立即暫停賽事進行救援，不過66歲的美特寧從車內救出，在醫療中心搶救無效死亡。而意外的另外6名車手都已被送院檢查，並沒有生命危險。