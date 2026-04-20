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體育
出版：2026-Apr-20 12:23
更新：2026-Apr-20 12:23

德國紐柏林耐力賽7車相撞　六旬車手身亡

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Juha Miettinen 2

意外身亡的66歲車手美特寧。(IG)

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德國紐伯林賽道在上周末（18日），舉行一場耐力賽，由於今屆賽事有一級方程式（F1）車手的韋斯特本（Max Verstappen）參加而受到矚目，不過在排位賽期間發生嚴重意外，7架跑車在彎道碰撞，其中一名66歲的車手美特寧（Juha Miettinen）在事故中死亡。

F1車手的韋斯特本近期頻頻參與耐力賽的比賽，他也將會在5月參與紐柏林的24小時耐力賽，然而在這場的排位賽期間，發生了嚴重意外，美特寧的賽車在意外中與另外6架車發生碰撞。賽事組織表示，在發生意外後比賽的控制中心已立即暫停賽事進行救援，不過66歲的美特寧從車內救出，在醫療中心搶救無效死亡。而意外的另外6名車手都已被送院檢查，並沒有生命危險。

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韋斯特本在事故後也表示：「今天發生的事情讓我震驚。賽車運動是我們都熱愛的，但在這樣的時刻，它提醒我們這項運動有多麼危險。向美特寧的家屬致以最深切的慰問。」而在周日的比賽也為美特寧默哀。

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意外牽涉7輛跑車。(網上圖片)

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