NBA季後賽｜魔術首戰挫西岸一哥活塞　雲班耶馬領馬刺贏波爭MVP

NBA季後賽展開，奧蘭多魔術成為首支爆冷隊伍，這支東岸第8種子球隊作客以112:101擊敗東岸「一哥」的底特律活塞，成為東西岸頭兩位種子唯一輸波球隊。而聖安東尼奧馬刺的雲班耶馬（Victor Wembanyama）就與奧克拉荷馬城雷霆的基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）及丹佛金塊的祖傑（Nikola Jokic）成為NBA最有價值球員獎的最後3強，而他亦帶領馬刺在季後賽首戰擊敗波特蘭拓荒者。
在附加賽擊敗費城76人取得東岸第8號種子，魔術作客去到底特律面對東岸第1的活塞，首節在謝倫薩斯（Jalen Suggs）取得11分下，領先活塞35:27。雖然活塞有根寧咸（Cade Cunningham）今場個人攻入個人季後賽最多的39分，但這支東岸「一哥」全場都未有取得過領先。最終魔術守住領先優勢，贏112:101，而活塞也是自2008年起，主場季後賽11連敗。賓捷羅（Paolo Banchero）今場為魔術攻入23分及9個籃板，薩斯亦有16分，而法蘭斯域拿（Franz Wagner）個人亦有19分，令魔術季後賽先贏第1場，第2場將在周三（22日）舉行。
底特律活塞對奧蘭多魔術精華
至於有關於年度的獎項，雲班耶馬與SGA及祖傑，成為MVP獎的最後三強。上屆MVP的阿歷山大今屆場均取得31.1分及6.6次助攻，命中率達55%，而「斑馬」就場均上陣29.2分鐘，取25分、11.5個籃板。至於3屆MVP的祖傑場均取得27.7分、12.9個籃板及10.7次的助攻，成為首位在助攻及籃板都領先的球員，三人將成為今年MVP的候選人。而雲班耶馬在今屆季後賽首戰，個人攻入35分，協助馬刺以111:98輕取拓荒者。
雷霆主場大勝太陽
衞冕總冠軍的雷霆首戰亦報捷，球隊有阿歷山大攻入25分，主場輕鬆以119:84大勝鳳凰城太陽。東岸第2的波士頓塞爾特人，就主場以123:91輕取費城76人。