NBL｜香港金牛再挫上海玄鳥 周二若贏波即封王兼三連冠（有片）

香港金牛昨晚（4月19日）於主場啟德體藝館出戰2025–26年全國男子籃球聯賽（NBL）總決賽第二場，在逾4,200名球迷入場打氣下，香港金牛以117：65大勝上海玄鳥，系列賽場數領先至2：0，在五場三勝制下率先「叫糊」。香港金牛只要於周二（4月21日）在啟德再下一城，即可完成「三連霸」壯舉。 香港金牛今仗沿用上場勝仗的正選陣容，由所羅門（Richard Solomon）、美臣鍾斯（Mason Jones）、孫晨然、刁展望及盧藝文先發。球隊開局迅速入局，孫晨然表現搶鏡，內外開弓，單節攻入7分。所羅門與後備上陣的阿諾斯克（E.J. Anosike）憑藉身體優勢主宰內線，多次強攻籃下並搶下進攻籃板。至於上仗為球隊射入絕殺三分的贏波英雄董健今場續有穩定發揮，上陣後先命中三分，亦於首節尾段突破得手，協助香港金牛首節以24：12領先。

半場領前26分 第二節香港金牛攻勢更見凌厲，內外線全面開火。阿諾斯克、所羅門及刁展望輪番入樽，帶動現場氣氛；外線方面，球隊單節命中5記三分球，當中盧藝文貢獻兩球，單節取得8分。 不過本節最搶鏡的為邦斯（Shamorie Ponds），他憑個人突破能力多次撕破對手防線，既能殺入禁區入樽得分，亦能於外圍命中遠投，單節獨取11分，令上海玄鳥防不勝防。香港金牛半場已建立61：35的領先優勢，以26分差距返回更衣室。

換邊後，香港金牛未有放鬆，上半場已相當活躍的邦斯在第三節手感火熱，交出「完美」一節，4投全中兼罰球4射4中，單節攻入12分，全面主導比賽節奏。與此同時，所羅門及阿諾斯克亦保持穩定輸出，助球隊在三節過後大幅領先至90：47。 最後一節，香港金牛繼續穩控戰局。外借後歸隊的楊睿騏獲派上陣，並射入兩記三分球，今場交出7分2籃板1助攻1偷截；另外，所羅門多次大力入樽，點燃全場氣氛。最終，香港金牛在主場以117：65擊敗對手，系列賽場數領先至2：0。

今場多次入樽搶盡鏡頭的所羅門獨取28分全場最高，邦斯和阿諾斯克同樣攻入23分，孫晨然亦有11分進帳。 香港金牛主教練解立彬表示：「由客場贏3分到主場贏50多分，球隊無論在進攻還是防守，專注度抑或積極性也好，作出了很大的改變。不過，我跟球員說這只是短暫的喜悅，現在不是慶祝的時候，還需要再贏一場比賽，希望大家保持這股勁，保持專注去迎接下一場比賽。」 周二啟德體藝館爭冠 NBL總決賽Game 3將於周二（21日）續在啟德體藝館上演。門票在HK Ticketing熱賣中，票價分為Taurus Zone（港幣520元）、Zone A（港幣380元）、Zone C（港幣180元），以及Zone D連同傷健人士及陪同者票價為港幣80元。

NBL總決賽賽程 Game 1（作客）：79︰76勝上海玄鳥

Game 2（主場）：117：65勝上海玄鳥

Game 3（主場）：2026年4⽉21⽇（⼆）19：30 @ 啟德體藝館

Game 4（作客）#：2026年4⽉24⽇（五）19：30 @ TBC（#如有需要）

Game 5（主場）#：2026年4⽉27⽇（⼀）19：30 @ 荃灣體育館（#如有需要）