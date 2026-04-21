英超｜白禮頓有力破頹車 爭英超排名

越窮越見鬼！早前公布上季創出稅前最大虧損紀錄的倫敦球會車路士，正經歷球會史上其中一個低潮，單計聯賽已4連敗；周二深夜在英超補賽作客鬥近期大勇的「海鷗」白禮頓，「藍戰士」不易破悶局。(球賽編號FB7916，4月22日03:00開賽)
車路士自從歐聯被巴黎聖日耳門「雙炒」出局後，更拖累英超成績，包括上仗主場0比1不敵曼聯，聯賽4連敗0入球，落後第5位的利物浦多達7分；加上後顧周末英足盃四強鬥列斯聯，今季稍有差池緣盡歐洲賽的話，這間上季破英超紀錄、虧損高達27億港元的大球會，財政必百上加斤，或要在季尾出售球星減債。
羅仙尼亞難獲信任
季中接手的少帥羅仙尼亞，地位變得岌岌可危，他說：「如今並非不可跨越的障礙，但確實要攀登一座大山，我們必須要帶著必勝的信心出戰白禮頓，從而再開啟餘下賽程。」可惜球隊頭頭碰著黑、巴西翼鋒艾斯迪華奧上仗一早傷出；球隊主力傷兵不少之餘，一眾鋒將全線啞火，今場要保住不敗止跌已不易。
一眾英超中上游分子季尾全力爭上位，氣勢如虹，當中白禮頓上仗作客憑完場前入波，2比2逼和熱刺；累計近7場聯賽5勝1和1負，期間只不敵「一哥」阿仙奴，並追至只距車路士1分，盼望重溫前季出戰歐霸打入16強的美夢，鬥心十足。
三笘薰復甦
白禮頓上仗和波雖然折損進攻好手迪亞高高美斯，但只是上仗入球功臣三笘薰及魯達，配合長青樹的韋碧克這位進攻三叉戟，已教長期不穩的車路士防線充滿危機；加上計近4次主場交手，白禮頓錄得3勝1負，今場棒打落水狗，可以秤先。
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