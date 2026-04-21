英超｜白禮頓有力破頹車 爭英超排名

越窮越見鬼！早前公布上季創出稅前最大虧損紀錄的倫敦球會車路士，正經歷球會史上其中一個低潮，單計聯賽已4連敗；周二深夜在英超補賽作客鬥近期大勇的「海鷗」白禮頓，「藍戰士」不易破悶局。(球賽編號FB7916，4月22日03:00開賽)

車路士自從歐聯被巴黎聖日耳門「雙炒」出局後，更拖累英超成績，包括上仗主場0比1不敵曼聯，聯賽4連敗0入球，落後第5位的利物浦多達7分；加上後顧周末英足盃四強鬥列斯聯，今季稍有差池緣盡歐洲賽的話，這間上季破英超紀錄、虧損高達27億港元的大球會，財政必百上加斤，或要在季尾出售球星減債。