曼城車路士今夏訪港 啟德火拼國際米蘭祖雲達斯

繼去年之後，香港足球盛會今年夏天再在香港舉行。其中兩支英超球會曼城，與車路士會在啟德主場館與意甲的國際米蘭及祖雲達斯交手。藍月亮會在8月1日對國際米蘭，祖記則於8月5日對藍戰士爭奪健絡通盃。門票將在5月14日公開發售，TEG Sport 預售日期為5月13日。
車路士8月1日鬥國際米蘭
去年足球盛會主辧單位今日（21日）舉行記者會公布今年的表演賽。曼城名宿胡禮菲臘斯（Shaun Wright-Phillips）、國際米蘭名宿韋利（Christian Vieri）、車路士名宿迪馬堤奧（Roberto Di Matteo）及戴上招牌太陽眼鏡的祖雲達斯名宿戴維斯（Edgar Davids）皆親臨香港出席記者會。
每個球會均擁有專屬的球迷區看台，賽事及球隊公開訓練門票於5月14日公開發售，比賽票價由399元（F類）、799元（E類）、1399元（D類）、1999元（C類）至2399元（B類），最貴A類門票為2,999元，至於公開訓練門票票價為299元。
外隊訪港賽程
「朝日啤酒盃」曼城 vs 國際米蘭：2026年8月1日（星期六）
「健絡通盃」車路士 vs 祖雲達斯：2026年8月5日（星期三）
門票可於啟德首選票務平台快達票 HK Ticketing 購買。每筆交易均需支付行政手續費，相關的費用因應門票價格而有所不同。
羅淑佩︰意大利無緣世界盃 對我們來說可能都係好事
文化體育及旅遊局局長羅淑佩女士表示：「我們歡迎大型國際體育盛事在香港舉行，這不僅能夠為球迷帶來精彩絕倫的觀賽體驗，更有助於在社區推廣體育文化，並吸引旅客訪港。我們很高興看到 TEG Sport 一直致力將世界級足球賽事帶到香港，也欣喜地看到四支歐洲頂尖球會有意於今年來港參賽。這充分體現了他們對香港市場的信心，以及對本地場館設施的肯定。」她在訪問中續稱︰「4支球隊的球員來自35個國家，而意大利未能晉身世界盃決賽周，對於我們來說可能都係一個好事，因為相關球員可以有更多休息時間，其他球員方面，就要視乎世界盃戰況。」
中國香港足球總會主席霍啟山先生表示：「我們很高興香港足球盛會載譽歸來。去年的盛況充分展現了香港乃至亞洲對足球長久以來的熱情，也再次證明了香港舉辦世界級賽事的實力。我們擁有眾多熱情球迷，他們遍布本地以及中國內地，數十年來一直支持著歐洲足球。在TEG Sport 和啟德體育園等優秀合作夥伴的共同努力下，香港足球盛會2026絕對會再次取得圓滿成功。」