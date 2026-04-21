曼城車路士今夏訪港 啟德火拼國際米蘭祖雲達斯

胡禮菲臘斯（Shaun Wright-Phillips）、韋利（Christian Vieri）、迪馬堤奧（Roberto Di Matteo）及戴維斯（Edgar Davids）出席曼城、車路士、國際米蘭及祖雲達斯表演賽記者會。（am730記者攝）

繼去年之後，香港足球盛會今年夏天再在香港舉行。其中兩支英超球會曼城，與車路士會在啟德主場館與意甲的國際米蘭及祖雲達斯交手。藍月亮會在8月1日對國際米蘭，祖記則於8月5日對藍戰士爭奪健絡通盃。門票將在5月14日公開發售，TEG Sport 預售日期為5月13日。

車路士8月1日鬥國際米蘭

去年足球盛會主辧單位今日（21日）舉行記者會公布今年的表演賽。曼城名宿胡禮菲臘斯（Shaun Wright-Phillips）、國際米蘭名宿韋利（Christian Vieri）、車路士名宿迪馬堤奧（Roberto Di Matteo）及戴上招牌太陽眼鏡的祖雲達斯名宿戴維斯（Edgar Davids）皆親臨香港出席記者會。