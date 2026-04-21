艾卡拉斯莎巴蘭卡奪勞倫斯獎　歌曼妮芝獲終身成就獎

體育界的年度頒獎禮，勞倫斯獎頒獎禮周一（20日）在西班牙的馬德里舉行。今年最佳男女運動員分別由2名網球手艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）與莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）奪得，歐聯冠軍的巴黎聖日耳門就獲得最佳隊伍。至於去年的最佳年輕運動員，繼續由西班牙國腳的耶馬爾（Lamine Yamal）獲得。至於一級方程式賽車的總冠軍諾里斯（Lando Norris）當選年度突破獎，而北愛爾蘭高爾夫球手麥萊爾（Rory McIlroy）獲得復出獎。

2025年的勞倫斯獎頒獎禮在馬德里舉行，去年年終世界排名第1，西班牙網球手的艾卡拉斯成為今年的最佳男運動員，他去年贏得2項大滿貫及8個巡迴賽冠軍。至於年度最佳女運動員，同樣都是網球運動員，由女單世界第1的莎巴蘭卡獲得，她去年取得年終世界第1以及第2次贏得美國公開賽的冠軍以及4個巡迴賽錦標。至於最佳隊伍的獎項就由巴黎聖日耳門獲得，他們去年贏得球會首個歐聯冠軍。