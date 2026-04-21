NBA季後賽｜木狼作客贏金塊追平場數　騎士再擒速龍領先2:0

NBA季後賽西岸的第3號種子，丹佛金塊主場未能再下一城，以114:119不敵明尼蘇達木狼，被追平場數1:1。艾華士（Anthony Edwards）今場取得30分，不過木狼還有蘭度（Julius Randle）的24分，結果金塊在拉開最多19分仍要輸波。至於東岸第4名的克里夫蘭騎士卻佔優勢，球隊主場要贏多倫多速龍115:105後，場數拉開2:0。

上場金塊贏木狼11分，不過再次主場出戰。金塊雖然首節已經取得領先，並且在第2節初段帶開過19分，然而木狼有艾華士攻入13分，半場為木狼追平64平手。第3節金塊再度領先，不過木狼第4節發力再追，終以119:114擊敗金塊，令兩隊打成場數1:1平手，下一輪到木狼主場。木狼艾華士今場貢獻了30分，還有10個籃板。蘭度亦為木狼攻入24分，還有9個籃板與6次助攻。金塊雖然都有謝姆梅利（Jamal Murray）取得30分，而祖傑（Nikola Jokic）亦有24分、15個籃板及8次助攻的表現，然而二人第4節「啞火」，二人合共12次起手僅2球。