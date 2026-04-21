熱門搜尋:
伊朗局勢 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 C觀點 首岸 dse 2026 姜濤 二手樓 周顯 健身 行山路線 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
體育
出版：2026-Apr-21 14:28
更新：2026-Apr-21 14:28

NBA季後賽｜木狼作客贏金塊追平場數　騎士再擒速龍領先2:0

分享：
AP26111197904754

木狼作客以119:114擊敗金塊，場數追平1:1。(美聯社)

adblk4

NBA季後賽西岸的第3號種子，丹佛金塊主場未能再下一城，以114:119不敵明尼蘇達木狼，被追平場數1:1。艾華士（Anthony Edwards）今場取得30分，不過木狼還有蘭度（Julius Randle）的24分，結果金塊在拉開最多19分仍要輸波。至於東岸第4名的克里夫蘭騎士卻佔優勢，球隊主場要贏多倫多速龍115:105後，場數拉開2:0。

上場金塊贏木狼11分，不過再次主場出戰。金塊雖然首節已經取得領先，並且在第2節初段帶開過19分，然而木狼有艾華士攻入13分，半場為木狼追平64平手。第3節金塊再度領先，不過木狼第4節發力再追，終以119:114擊敗金塊，令兩隊打成場數1:1平手，下一輪到木狼主場。木狼艾華士今場貢獻了30分，還有10個籃板。蘭度亦為木狼攻入24分，還有9個籃板與6次助攻。金塊雖然都有謝姆梅利（Jamal Murray）取得30分，而祖傑（Nikola Jokic）亦有24分、15個籃板及8次助攻的表現，然而二人第4節「啞火」，二人合共12次起手僅2球。

adblk5

AP26111201828457 AP26111188979408 AP26111188358086 AP26111191448686 AP26111166732715 AP26111187554880 AP26111174023586 AP26111165287482 AP26111140023063

丹佛金塊對明尼蘇達木狼精華

至於同日的比賽，騎士主場對速龍。騎士有當洛雲米歇爾（Donovan Mitchell）取得30分，加上占士夏登（James Harden）的28分貢獻，以115:105再贏速龍，場數拉開2:0。

鷹隊作客1分險勝紐約人

東岸第3種子的紐約人，主場就僅負鷹隊。在謝倫莊臣（Jalen Johnson）在最後10.2秒將比數拉開至107:103後，紐約人雖然有謝倫般臣（Jalen Brunson）攻入3分追近，不過紐約人最後還是未能追回比數，主場輸106:107，場數同樣被追和1:1。下一場到鷹隊主場。

克里夫蘭騎士對多倫多速龍精華

紐約人對阿特蘭大鷹隊精華

ADVERTISEMENT

至抵會員價，名額有限，請火速訂位！

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務