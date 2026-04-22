德盃｜拜仁大勇勢獲「利」

拜仁慕尼黑上仗德甲主場以4比2擊敗史特加，提早衛冕成功，餘下賽季可全力攻德盃及歐聯。拜仁上屆在這項盃賽16強，正是被近年主要競爭對手利華古遜踢出局，對上一次捧德盃已是2020年，今場不會輕敵。今季的拜仁鋒力驚人，30場聯賽已攻入109球，正不斷打破德甲歷來單季最多入波紀錄；由英格蘭隊長哈利卡尼(Harry Kane)為首的攻擊線，幾近無人能擋，強如西甲班霸皇家馬德里也被他們多番破門。

哈利卡尼大勇

此外，哥倫比亞國腳路易斯迪亞斯(Luis Diaz)及冒起甚速的法國球星米高奧利斯(Michael Olise)兩位側擊重心球員，不單有能力破對手大門，助攻能力也是首屈一指，使哈利卡尼等鋒將受惠；就算德國國腳基拿比(Gnabry)及年輕小將蘭納特卡爾(Lennart Karl)因傷缺陣，以拜仁近15場贏足14場氣勢，自然可秤高一線。

「藥廠」利華古遜上仗聯賽主場以1比2不敵奧格斯堡，爭聯賽前四名位置，來季要續戰歐聯遭受重擊，來到德盃必盡遣最強陣容迎戰求反彈。不過，貴為2024年德盃盟主的「藥廠」，今季聯賽兩對拜仁只得1和1負不勝戰績；其中主場一役開賽早段憑阿歷斯加西亞(Aleix Garcia)入波領先，但仍被最後只得9人應戰的拜仁逼和，主場鬥德甲班霸也沒有優勢。