英超｜曼城炒硬般尼 贏波即上英超榜首

勝出天王山之戰的曼城，已搖身變成奪標大熱，周三深夜在英超補賽作客鬥降班幾成定局的般尼，曼城贏波即升上榜首，必求盡數進一步多添爭霸本錢。足智彩開出「讓球」客隊讓[-2/2.5]球，照博客勝。(球賽編號FB7926，4月23日03:00開賽)
整個爭霸勢頭，隨着曼城剛戰主場以2比1打敗阿仙奴而逆轉。後者季內正保持逾200天的榜首位置，相反曼城除了首周大勝狼隊，坐在榜首6天之後，從未能再嘗「一哥」滋味。如今對上20場聯賽只輸1場的曼城，只落後聯賽連敗的榜首阿仙奴3分但少賽1場；今場只須贏般尼，即可以同分但得失球或得球佔優，再登久違的榜首位置，意義重大。
贏波即壓阿仙奴上榜首
毋須再兼顧歐聯的曼城，就算後顧周六深夜在溫布萊的英足盃四強鬥英冠修咸頓，今場必先全力出擊。剛戰榜首戰攻入奠勝球的王牌射手艾寧夏蘭特(Erling Haaland)，配合兩大快馬安東尼施美安(Antoine Semenyo)及謝利美杜古(Jeremy Doku)，要在近3場聯賽全敗失9球的般尼防線，找到缺口似是簡單任務。上仗未有出場的精兵雷恩達斯(Reijnders)、奧馬馬莫殊(Omar Marmoush)及只後備上陣的菲爾科頓(Phil Foden)隨時候命不斷發炮，求大炒般尼，將爭冠氣勢進一步推高。
般尼成績差士氣不振
相反，正排尾二的般尼如果今場落敗，即要提早宣布做「升降機」，來屆重返英冠。球隊上仗作客諾定咸森林，在上半場領先下，下半場全面崩潰連輸4球，大敗而回；球迷對般尼對上24場英超只勝1場，但管理層仍不炒主帥柏加(Parker)感到不滿，開始杯葛入場，球隊上下士氣低迷。
般尼對上11次英超跟曼城交手全敗，前線縱使擁有今屆英超已入9球的荷蘭前鋒施安費林明(Zian Flemming)；只是防線仍由前曼城重臣、35歲右閘基爾獲加(Kyle Walker)硬撐，恐怕被曼城左翼杜古必能長驅直進，主場大敗收場。相關連結：香港賽馬會 - 足球資訊