英超｜曼城炒硬般尼 贏波即上英超榜首

勝出天王山之戰的曼城，已搖身變成奪標大熱，周三深夜在英超補賽作客鬥降班幾成定局的般尼，曼城贏波即升上榜首，必求盡數進一步多添爭霸本錢。足智彩開出「讓球」客隊讓[-2/2.5]球，照博客勝。(球賽編號FB7926，4月23日03:00開賽)

整個爭霸勢頭，隨着曼城剛戰主場以2比1打敗阿仙奴而逆轉。後者季內正保持逾200天的榜首位置，相反曼城除了首周大勝狼隊，坐在榜首6天之後，從未能再嘗「一哥」滋味。如今對上20場聯賽只輸1場的曼城，只落後聯賽連敗的榜首阿仙奴3分但少賽1場；今場只須贏般尼，即可以同分但得失球或得球佔優，再登久違的榜首位置，意義重大。