英超｜車路士作客不敵白禮頓　連續5場聯賽輸波捧蛋

英超的車路士爭取歐聯機會又受挫，球隊作客面對同樣爭取前列位置的白禮頓，卻以0:3落敗，聯賽跌落第7，來季可能只可以打歐協聯。主帥羅仙尼亞（Liam Rosenior）批評球員缺乏戰意。
車路士對上一場英超贏波已是上月初對阿士東維拉作客贏4:1，在近7場比賽包括2場歐聯附加賽、4場聯賽及1場足總盃，就只有足總盃贏波，其餘6場全敗。作客面對同為前列對手的白禮頓，開賽3分鐘就被卡迪奧盧（Ferdi Kadioglu）攻破大門，半場白禮頓一球領先。換邊後車路士未見起色，更在56分鐘再由軒素活（Jack Hinshelwood）為海鷗拉開比數，加上後備上陣的韋碧克（Danny Welbeck）在補時再下一城，令車路士自1912年以來，首次聯賽5場全敗兼0入球，同時也令藍戰士聯賽跌落第7，與歐聯位置的第5位利物浦相差7分，並多打一場。
羅仙尼亞：各方面都是不能接受
車路士主帥的羅仙尼亞，賽後批評球員的戰意及防守意識，被問到這是否他領軍最差的一場，他說：「是的，在比賽中各方面都是不能接受，還有我們的態度。我一直堅持出來，會維護球員們，但今場真是無法接受。我們失球的心態，我們對抗中輸掉的次數，缺乏強度的隊伍，這都說明必須立即進行徹底的改變。球員缺乏專業的精神，這是難熬的一夜。而最困難不只在這裡，而是這間球會，這是我職業生涯中最難熬的一夜。今日見到的事情，我永遠不想再見到。」
羅仙尼亞續說：「我們需要反省自己，我都需要反省」他指球隊雖然缺少了高爾彭馬（Cole Palmer）、祖奧柏度（Joao Pedro）及伊斯迪華奧（Estevao Willian）的進攻主力，他指：「不過我不能出來就為我見到的事辯護。基本正選除了3、4個人之外，其他人態度、精神及決心都嚴重不足。這對於支球會來說是遠遠不夠。我不能撒謊。我實話實說。這場比賽在各個方面都表現得令人無法接受。」