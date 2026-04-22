英超｜車路士作客不敵白禮頓　連續5場聯賽輸波捧蛋

英超的車路士爭取歐聯機會又受挫，球隊作客面對同樣爭取前列位置的白禮頓，卻以0:3落敗，聯賽跌落第7，來季可能只可以打歐協聯。主帥羅仙尼亞（Liam Rosenior）批評球員缺乏戰意。

車路士對上一場英超贏波已是上月初對阿士東維拉作客贏4:1，在近7場比賽包括2場歐聯附加賽、4場聯賽及1場足總盃，就只有足總盃贏波，其餘6場全敗。作客面對同為前列對手的白禮頓，開賽3分鐘就被卡迪奧盧（Ferdi Kadioglu）攻破大門，半場白禮頓一球領先。換邊後車路士未見起色，更在56分鐘再由軒素活（Jack Hinshelwood）為海鷗拉開比數，加上後備上陣的韋碧克（Danny Welbeck）在補時再下一城，令車路士自1912年以來，首次聯賽5場全敗兼0入球，同時也令藍戰士聯賽跌落第7，與歐聯位置的第5位利物浦相差7分，並多打一場。