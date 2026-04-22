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體育
出版：2026-Apr-22 12:30
更新：2026-Apr-22 12:30

李斯特城和波兩連降　林伯特帶高雲城利贏英冠

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前英超神奇球隊的李斯特城，在周二（21日）的聯賽主場與侯城踢平2:2之後，球隊肯定要降落甲組聯賽，連續2季降班。而闊別英超25年的高雲地利城，主場5:1擊敗樸茨茅夫後，提早2輪聯賽成為聯賽冠軍。

英冠聯賽進入最後3輪，因為違反聯賽財務規定的李城，賽前在聯賽排21，落後護級區的布力般流浪7分，因此餘下3輪聯賽都非勝不可。球隊主場對爭取升班附加賽資格的侯城，在18分鐘被侯城的利安米拿（Liam Millar）攻球大門，雖然換邊後佐敦占士（Jordan James）的12碼及勞基湯馬士（Luke Thomas）為李城反超2:1。不過奧利華麥貝尼（Oliver McBurnie）在63分鐘為侯城追平，最終雙方踢平1:1。雖然餘下2輪聯賽，但李城因為落後布力般7分，因此提前宣告降班，連續2季從英超跌落英甲。

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至於榜首的高雲地利城上一輪已鎖定重返英超，不過主場對樸茨茅夫未有放鬆，並以5:1大勝，在前車路士中場林伯特（Frank Lampard）領軍下，提前2輪聯賽贏得英冠的冠軍。同一輪聯賽，升班馬域斯咸以1:0作客擊敗另一支護級球隊的牛津聯，這支由「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）等擁有的球會，重上升班附加賽位置，有機會爭取連續升班。

李斯特城對侯城精華

高雲地利城對樸茨茅夫精華

牛津聯對域斯咸精華

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