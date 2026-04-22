李斯特城和波兩連降　林伯特帶高雲城利贏英冠

前英超神奇球隊的李斯特城，在周二（21日）的聯賽主場與侯城踢平2:2之後，球隊肯定要降落甲組聯賽，連續2季降班。而闊別英超25年的高雲地利城，主場5:1擊敗樸茨茅夫後，提早2輪聯賽成為聯賽冠軍。

英冠聯賽進入最後3輪，因為違反聯賽財務規定的李城，賽前在聯賽排21，落後護級區的布力般流浪7分，因此餘下3輪聯賽都非勝不可。球隊主場對爭取升班附加賽資格的侯城，在18分鐘被侯城的利安米拿（Liam Millar）攻球大門，雖然換邊後佐敦占士（Jordan James）的12碼及勞基湯馬士（Luke Thomas）為李城反超2:1。不過奧利華麥貝尼（Oliver McBurnie）在63分鐘為侯城追平，最終雙方踢平1:1。雖然餘下2輪聯賽，但李城因為落後布力般7分，因此提前宣告降班，連續2季從英超跌落英甲。