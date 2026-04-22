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體育
出版：2026-Apr-22 14:00
更新：2026-Apr-22 14:00

NBA季後賽｜當錫休戰勒邦占士領湖人再贏火箭　76人拓荒者追平場數

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勒邦占士攻入28分，帶領湖人101:94擊敗火箭，場數拉開2:0。(美聯社)

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雖然常規賽得分王的當錫（Luka Doncic）受傷未有上場，但有41歲的勒邦占士（LeBron James）壓陣，洛杉磯湖人在季後賽首圈，第2場仍主場以101:94擊敗杜蘭特（Kevin Durant）的侯斯頓火箭。至於費城76人及波特蘭拓荒者在場數追平，他們分別擊敗波士頓塞爾特人與聖安東尼奧馬刺。

上場贏9分，湖人今場再缺少了列維斯（Austin Reaves）。但是首節有史密特（Marcus Smart）及堅拿特（Luke Kennard）取得14及10分之下，為主場的湖人領先。雖然火箭第2節收窄比分，但是雙方第3節手風都欠順，當中火箭僅取17分，最後湖人守住領先優勢完場，贏101:94。湖人今場有4人取得雙位數得分，當中3個更是超過20，包括28分的勒邦占士、25分史密特以及23分的堅拿特，而勒邦更是取得8個籃板及7次的助攻，協助湖人將場數拉開至2:0。之後星期五開始輪到火箭主場。

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同日的另外兩場比賽，獲得年度最佳防守球員的雲班耶馬（Victor Wembanyama）重重撞倒地上受傷離場，結果馬刺主場以103:106僅負拓荒者。兩隊場數打成1:1，之後比賽到拓荒者主場。而東岸的塞爾特人同樣主場輸波，以97:111大敗給76人。

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