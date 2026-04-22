NBA季後賽｜當錫休戰勒邦占士領湖人再贏火箭　76人拓荒者追平場數

雖然常規賽得分王的當錫（Luka Doncic）受傷未有上場，但有41歲的勒邦占士（LeBron James）壓陣，洛杉磯湖人在季後賽首圈，第2場仍主場以101:94擊敗杜蘭特（Kevin Durant）的侯斯頓火箭。至於費城76人及波特蘭拓荒者在場數追平，他們分別擊敗波士頓塞爾特人與聖安東尼奧馬刺。

上場贏9分，湖人今場再缺少了列維斯（Austin Reaves）。但是首節有史密特（Marcus Smart）及堅拿特（Luke Kennard）取得14及10分之下，為主場的湖人領先。雖然火箭第2節收窄比分，但是雙方第3節手風都欠順，當中火箭僅取17分，最後湖人守住領先優勢完場，贏101:94。湖人今場有4人取得雙位數得分，當中3個更是超過20，包括28分的勒邦占士、25分史密特以及23分的堅拿特，而勒邦更是取得8個籃板及7次的助攻，協助湖人將場數拉開至2:0。之後星期五開始輪到火箭主場。