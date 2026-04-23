德國盃｜佔地利格食格 史特加勢奪「堡」入決賽

基斯富列治

衛冕德國盃的史特加周四深夜在4強戰，終於可返回主場，迎戰實力接近的弗賴堡。史特加爭盃決心足，加上主場對賽佔壓倒性優勢，有力在法定時間打敗對手，連續兩年殺入決賽。(球賽編號FB7946，4月24日02:45開賽) 兩隊今季齊齊在歐霸角逐，史特加戰至16強被葡超「一哥」波圖雙殺出局，相反弗賴堡剛在8強雙殺西甲切爾達，打入球會史上首次歐洲賽4強。不過季內德甲成績以史特加較佳，就算剛戰作客2比4不敵「一哥」拜仁慕尼黑，跌落聯賽榜第4位，爭取來屆歐聯入場券仍佔上風；相反弗賴堡暫時排第7位，落後史特加13分，季尾力爭兩盃博歐洲賽一席，看來更實際。

安達夫猛虎出柙 貴為上屆德盃盟主的史特加，今屆對上4圈全部要作客出擊，除了第1圈驚險靠射贏12碼淘汰德乙布倫瑞克，其餘全部以0失球贏波過關，期間只曾一次遇上同級的緬恩斯。球隊繼上一屆4強賽以3比1淘汰強敵RB萊比錫，今次是首次再在德盃主場出擊，兩大攻擊主力包括迪米洛域(Demirovic)上仗鬥拜仁只是後備出場，而在德盃已交出2入球2助攻的安達夫(Undav)，該仗聯賽坐波監，史特加今場擁有兩大射手擔正攻堅，威力倍添。 弗賴堡正值4連勝強勢，但連同今戰鬥史特加，未來3場硬仗全部作客，包括之後德甲鬥「二哥」多蒙特及歐霸作客葡超布拉加，進入球季關鍵時期，今場考起上屆起領軍的少帥蘇斯達(Schuster)部署。