西甲｜護級激鬥 利雲特主場有力發「維」

今晚西甲焦點將是利雲特主場對西維爾的護級戰。主隊近期狀態全面回勇，尤其在地頭作戰發揮出色；對手西維爾上輪聯賽勇挫馬德里體育會其實有疑點，不能太過作準，今場作客硬撼大勇的利雲特，「讓球」平手盤要撐主隊。 (球賽編號FB7955，4月24日01:00開賽)
利雲特暫以31戰29分排聯賽榜下游，較護級安全線上的艾拉維斯少4分及少賽1場；餘下7輪聯賽，利雲特基本上每場都要當盃賽決賽去踢，全力搶分以免做西甲「升降機」。
利雲特爭勝心強
利軍上輪西甲以1比0氣走近況出色的基達菲，近4場聯賽主場錄得3勝1和，在地頭出戰踢出超強氣勢。球隊近期戰績冒升，肯定要多得超新星前鋒卡路士艾斯比(Carlos Espi)，這位20歲的西班牙前鋒，上仗尾段為球隊一箭定江山，累計近6場聯賽入7球；此子該仗賽前便領取了西甲3月份最佳球員獎項，而他亦入選了4月份最佳年輕球員候選名單，今場會是球隊爭勝重心。
利雲特賽前再收到好消息，久休的中場布魯古(Brugue)已復操，今場可以候命，可望增加中場人腳過動。
西維爾首循環慘敗
對手西維爾上輪面對收起大批主力迎接歐聯的馬體會，最終小勝2比1小勝，結束聯賽3連敗走勢，狀態未算真正回勇。西維爾目前只較利雲特多5分，近6場聯賽僅得1勝之餘，在聯賽31戰失51球是本輪前全西甲最差。防線老大哥艾斯派古達(Azpilicuetal)繼續養傷，即使包括坦基尼安素(Tanguy Nianzou)與荷西卡摩拿(Jose Carmona)都可以停賽期滿回歸，但防線始終難予人信心；今次要報回首循環主場淨吞3蛋之辱，恐怕有心無力。
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