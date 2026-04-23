西甲｜護級激鬥 利雲特主場有力發「維」

今晚西甲焦點將是利雲特主場對西維爾的護級戰。主隊近期狀態全面回勇，尤其在地頭作戰發揮出色；對手西維爾上輪聯賽勇挫馬德里體育會其實有疑點，不能太過作準，今場作客硬撼大勇的利雲特，「讓球」平手盤要撐主隊。 (球賽編號FB7955，4月24日01:00開賽)

利雲特暫以31戰29分排聯賽榜下游，較護級安全線上的艾拉維斯少4分及少賽1場；餘下7輪聯賽，利雲特基本上每場都要當盃賽決賽去踢，全力搶分以免做西甲「升降機」。

利雲特爭勝心強

利軍上輪西甲以1比0氣走近況出色的基達菲，近4場聯賽主場錄得3勝1和，在地頭出戰踢出超強氣勢。球隊近期戰績冒升，肯定要多得超新星前鋒卡路士艾斯比(Carlos Espi)，這位20歲的西班牙前鋒，上仗尾段為球隊一箭定江山，累計近6場聯賽入7球；此子該仗賽前便領取了西甲3月份最佳球員獎項，而他亦入選了4月份最佳年輕球員候選名單，今場會是球隊爭勝重心。