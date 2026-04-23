英超｜曼城贏波上榜首　般尼隨狼隊提早降班

上輪聯賽擊敗阿仙奴，少打一場的曼城追至與兵工廠相差3分，今場贏波就可以憑得失球升上榜首。面對要在護級掙扎的般尼，夏蘭特在5分鐘把握到機會為藍月亮打開紀錄。然而餘下的比賽時間，曼城未能把握到機會，包括尼高奧萊利（Nico O'Reilly）的頭槌以及艾洛利（Rayan Ait-Nouri）的射門都未能增添比數，最終曼城小勝1:0全取3分。贏波之後，藍月亮追至與阿仙奴同得70分，得失球差同為正37球，不過曼城入球多3球，暫時在榜首領先。至於般尼輸波就提早降班，球隊34輪得20分，與護級區的韋斯咸相差13分。同日的另一場聯賽，列斯聯就以2:2迫和般尼茅夫。

哥迪奧拿：我們做好了準備

曼城的哥迪奧拿（Pep Guardiola）賽後對於今場浪費不少機會表示並不擔心：「機會就在這裡，我們創造了很多，打了一場出色的比賽。我在3日前打了一場重要比賽後做了很多東西。所以我們盡力了，這永遠不是容易的。我們失了一些入球，不過沒有失望。為甚麼我要失望？我們現在排榜首，不應該存在失望。當然，我們是可以做得更好，入更多球，球員已付出了一切，我們只是沒入更多。我們沒有輕敵，我們做得真的很好。」

>被問到是否因為對阿仙奴的比賽，消耗球員的體能，哥帥指：「我絕對不認同，在創造機會的方面，今場比星期日多，當然對手是阿仙奴，非常強大，我們都知道。但那表現真的非常好。還有5場比賽，5場英超聯賽，這是現實。而我們周末還有艱難的足總盃四強。這是很重要的機會讓我們要連續打4場決賽，我們就看會有多累吧。可能我們需要作出一些變動，因為我們有很多的球員。不過到頭來，我們即使是有點累，但也做好了準備。」