意大利盃｜拉素門將連撲4球　互射12碼淘汰阿特蘭大入決賽

拉素自2019年後，再次打入意大利盃的決賽。在四強的次回合，拉素作客與阿特蘭大賽和1:1，兩回合打成3:3，要以互射12碼分勝負，在年輕門將的伊度亞度莫達（Edoardo Motta）連救4個12碼之下，為拉素12碼反勝2:1晉級。

首回合兩隊踢平2:2，作客的拉素次回合在84分鐘由阿利斯奧羅馬洛尼（Alessio Romagnoli）打開紀錄，但2分鐘後柏沙歷（Mario Pasalic）又為阿特蘭大追和，兩隊90分鐘踢平1:1，總比數3:3要進入加時。加時雙方互無紀錄之下，要進入12碼分勝負。

先射的阿特蘭大由拉斯柏度尼（Giacomo Raspadori）操刀射入領先，而拉素的紐奴泰華利斯（Nuno Tavares）就射失。第2輪阿特蘭大的施卡馬卡（Gianluca Scamacca）及拉素的卡達迪（Danilo Cataldi）同樣射失。第3輪莫達又救出沙柏哥斯達（Davide Zappacosta）的12碼，而拉素的古斯達夫伊薩臣（Gustav Isaksen）射入。第4輪莫達再撲出柏沙歷的12碼，而拉素的堅尼夫泰萊（Kenneth Taylor）射入，為拉素反先。莫達第5輪再救出基迪拿尼（Charles de Ketelaere）的12碼後，拉素12碼贏2:1晉身決賽。