亞洲彈網錦標賽｜亞博舉行免費入場 10隊較技爭亞運入場劵

由中國香港體操總會主辦，康樂及文化事務署，以及文化體育及旅遊局藝術及體育發展基金資助，並獲世界體操聯合會（World Gymnastics）及亞洲體操聯盟（AGU）授權的「第七屆亞洲彈網錦標賽2026」，於5月23日至5月24日假亞洲國際博覽館11號館上演。作為亞洲最高級別的彈網賽事之一，今屆賽事再度落戶香港，匯聚來自中國內地、中國香港等10個亞洲國家及地區的彈網選手同場較技，爭奪2026年愛知・名古屋亞運會入場券。
今屆賽事將首次增設男、女子組雙人同步項目，並連同「第七屆亞洲青年彈網錦標賽」及「第二屆亞洲彈網年齡組別賽」同期舉行，為不同年齡層的運動員提供同場競技與交流的平台，建立完整發展階梯。
港隊主場出擊 劉潔瑩領軍
亞洲彈網錦標賽為亞洲區內最具認受性及競技水平的彈網賽事之一，向來是各地代表隊爭逐榮譽的重要舞台。今屆賽事將有來自中國內地、香港、北韓、印度、伊朗、日本、哈薩克、菲律賓、塔吉克、烏茲別克等10個國家及地區的代表，約200名運動員參賽。加上，賽事為2026年愛知・名古屋亞運會資格賽，多支亞洲勁旅將派出強勁陣容出戰，令香港觀眾可在主場欣賞頂尖對決。
作為主辦城市代表，香港隊今次將派出共13名運動員出戰各項賽事，並於復活節期間在內地完成密集訓練，為爭取亞運參賽資格作充分準備。港隊將由曾於杭州2022亞運會女子個人賽奪得第四名的劉潔瑩領軍出戰；至於國家隊，則有於3月在2026年彈網世界盃阿克馬站勇奪男子個人賽金牌、並曾摘下2025年第38屆世界彈網錦標賽金牌及2024年巴黎奧運會銀牌的王梓賽等主力上陣，陣容備受矚目。
第七屆亞洲彈網錦標賽2026地點及門票
5月23日（星期六）─ 預賽及開幕禮
5月24日（星期日）─ 決賽及頒獎典禮
地點 亞洲國際博覽館11號館
免費入場
公眾如欲索取免費門票，須透過Google Form/騰訊 Tencent填妥登記表格
每人每日最多可登記兩張門票，電子門票預計將於5月5日後以電郵方式發出。
•如需登記團體門票，可直接與主辦機構聯絡