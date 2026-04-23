亞洲彈網錦標賽｜亞博舉行免費入場 10隊較技爭亞運入場劵

由中國香港體操總會主辦，康樂及文化事務署，以及文化體育及旅遊局藝術及體育發展基金資助，並獲世界體操聯合會（World Gymnastics）及亞洲體操聯盟（AGU）授權的「第七屆亞洲彈網錦標賽2026」，於5月23日至5月24日假亞洲國際博覽館11號館上演。作為亞洲最高級別的彈網賽事之一，今屆賽事再度落戶香港，匯聚來自中國內地、中國香港等10個亞洲國家及地區的彈網選手同場較技，爭奪2026年愛知・名古屋亞運會入場券。

今屆賽事將首次增設男、女子組雙人同步項目，並連同「第七屆亞洲青年彈網錦標賽」及「第二屆亞洲彈網年齡組別賽」同期舉行，為不同年齡層的運動員提供同場競技與交流的平台，建立完整發展階梯。