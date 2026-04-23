世界盃｜德國基拿比確定無緣出戰　巴西艾斯迪華奧或同缺席

距離世界盃決賽周開幕不足2個月，球員的傷病將影響他們能否登上這大舞台。而拜仁慕尼黑宣布，隊中的德國翼鋒基拿比（Serge Gnabry）因為右腳大腿肌肉撕裂，將缺席決賽周。至於車路士的巴西鋒將艾斯迪華奧（Estevao Willian）能否上陣同樣成疑。

基拿比周三（22日）在社交平台上表示：「過去幾日是最艱難的過程。拜仁在周末贏得德甲冠軍後，仍有很多需要爭逐。還有德國的世界盃夢想，很遺憾對我來說已經破滅了。像國家的其他人一樣，我將在家中支持球隊。現在是時候專注恢復，並在季前復歸。」基拿比在3月的2場友賽都有為德國隊上陣，可以肯定在尼高士文（Julian Nagelsmann）的腹稿之中。基拿比今季在德甲取得8個入球及7次助攻。