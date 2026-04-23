世界盃｜德國基拿比確定無緣出戰　巴西艾斯迪華奧或同缺席

距離世界盃決賽周開幕不足2個月，球員的傷病將影響他們能否登上這大舞台。而拜仁慕尼黑宣布，隊中的德國翼鋒基拿比（Serge Gnabry）因為右腳大腿肌肉撕裂，將缺席決賽周。至於車路士的巴西鋒將艾斯迪華奧（Estevao Willian）能否上陣同樣成疑。
基拿比周三（22日）在社交平台上表示：「過去幾日是最艱難的過程。拜仁在周末贏得德甲冠軍後，仍有很多需要爭逐。還有德國的世界盃夢想，很遺憾對我來說已經破滅了。像國家的其他人一樣，我將在家中支持球隊。現在是時候專注恢復，並在季前復歸。」基拿比在3月的2場友賽都有為德國隊上陣，可以肯定在尼高士文（Julian Nagelsmann）的腹稿之中。基拿比今季在德甲取得8個入球及7次助攻。
至於巴西的新星艾斯迪華奧亦上陣存疑，這位18歲的鋒將在上星期六（18日）對曼聯的聯賽中拉傷，經檢查證實拉傷腿筋，餘下賽季難再為車路士上陣。不過能否代表巴西上陣就仍然成疑問，據伊斯迪華奧的身邊指，他應可以在世界盃決賽周展開前康復，但有沒有足夠狀態獲得安察洛堤（Carlo Ancelotti）挑選入伍，就要看安帥的決定。被解僱的車路士主帥羅仙尼亞（Liam Rosenior）在賽後曾表示：「他（艾斯迪華奧）很失落，他在半場哭起來。我也為他感到悲傷。」艾斯迪華奧今季為車路士上陣36場，入8球及交出4次助攻。