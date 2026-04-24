NBA｜拓荒者乘勝追擊馬刺

7號種子拓荒者在這個系列賽第1場，作客先輸以98比111，但第2場再訪德州，憑凌厲後勁，一度落後14分下反勝；而馬刺主將雲班耶馬(Wembanyama)在該仗戰至第2節因為一次走籃被對手侵犯失平衡，頭部撞向地板，出現腦震盪而退下火線，拓荒者伺機拉近雙方戰力，最後贏106比103，總場數追和。

拓荒者得分主力艾迪查(Avdija)的表現仍是勝負關鍵，縱使該以色列前鋒第2場發揮平平，僅攻入14分，但依然舉足輕重。曾經是2021年密爾沃基公鹿及2024年波士頓塞爾特人奪總冠軍功臣的祖魯賀列迪(Jrue Holiday)，個人季後賽經驗豐富，是拓荒者今個系列賽爭取爆冷另一重點球星。至於斯古特軒達臣(Scoot Henderson)上仗更攻入拓荒者全隊最高分的31分，該後衛勢必再成爭勝「X元素」。

雲班耶馬腦震盪上陣成疑

馬刺主將雲班耶馬腦震盪後，因聯盟規定必須要觀察48小時，意味「斑馬哥」如果沒有大礙，今場仍有機會披甲；只是馬刺一向小心保護這位法國長人，或不冒險讓他馬上復出。不過，這支西岸2號種子隊伍仍有系列賽發揮不俗的後衛迪艾朗霍斯(De’Aaron Fox)及史特方卡素(Stephon Castle)壓陣，後者過去兩場季後賽場均得分得17.5分，加上7籃板、6助攻，能力不是問題。