英超｜返主場搶榜首 阿仙奴拆「紐」鬥「大」

剛被曼城搶去榜首之位的「兵工廠」阿仙奴，當然仍有決心跟對手鬥到底。兵工廠周六深夜返回主場鬥季尾崩盤的紐卡素，無視後顧歐聯大戰，將主攻連珠炮發爭勝，先取入球「大」盤，值博率更高。（球賽編號FB8154，4月26日0:30開賽)
隨着曼城周中作客1比0打敗般尼，阿仙奴被前者追至同分，但輸得球失落榜首；餘下5輪比賽，被形容為兩軍爭霸的小聯賽。曼城要兼顧英足盃，阿仙奴更要在下周三深夜歐聯四強首回合作客馬德里體育會；只是近5場只得1勝的阿仙奴，急需要一場勝仗沖喜，避免再落入四大皆空的慘痛場面。
阿仙奴為爭得失球誓強攻
如不是伊比爾治伊斯(Eberechi Eze)妙射中柱，阿仙奴已可反先曼城；又或是夏維斯(Havertz)完場前接應傳中球，飛頂高出，應可和波完場；但看到阿仙奴該仗並非一味退縮捱打，雖敗不辱。大軍賽後獲兩天假期，一眾主力可收拾心情再來；球隊餘下5場聯賽對手全是中下游球隊，包括今場鬥戰績大跌的紐卡素，不會踢得保守。
「黑白兵團」紐卡素上月起接連在英足盃及歐聯出局後，季內已無重要目標，下季無緣出戰歐洲賽；該隊自從歐聯作客2比7不敵巴塞隆拿後，近3場英超全負1比2，跌至中下游位置，雖不愁降班威脅，但對這支油元球隊，這張今屆成績表接近災難級。
「2米美斯」陷入球荒
紐卡素兩大中前場主將、祖連頓(Joeliton)繼續停賽，翼鋒安東尼哥頓(Anthony Gordon)臀傷仍上陣成疑；首席中鋒禾達美迪(Woltemade)正陷逾4個月英超入球荒，一號門將尼克普比(Nick Pope)早已失落正選，但今場倒戈出場的藍斯達爾(Ramsdale)亦非可靠門將。可幸「黑白兵團」近10場作客全部有入球，其中8場「總入球」最少開出3球，踢法少有退縮，今場或決意跟兵工廠上演一場鬥快翻身的入球大戰。
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