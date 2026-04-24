英超｜返主場搶榜首 阿仙奴拆「紐」鬥「大」

剛被曼城搶去榜首之位的「兵工廠」阿仙奴，當然仍有決心跟對手鬥到底。兵工廠周六深夜返回主場鬥季尾崩盤的紐卡素，無視後顧歐聯大戰，將主攻連珠炮發爭勝，先取入球「大」盤，值博率更高。（球賽編號FB8154，4月26日0:30開賽)

隨着曼城周中作客1比0打敗般尼，阿仙奴被前者追至同分，但輸得球失落榜首；餘下5輪比賽，被形容為兩軍爭霸的小聯賽。曼城要兼顧英足盃，阿仙奴更要在下周三深夜歐聯四強首回合作客馬德里體育會；只是近5場只得1勝的阿仙奴，急需要一場勝仗沖喜，避免再落入四大皆空的慘痛場面。

阿仙奴為爭得失球誓強攻

如不是伊比爾治伊斯(Eberechi Eze)妙射中柱，阿仙奴已可反先曼城；又或是夏維斯(Havertz)完場前接應傳中球，飛頂高出，應可和波完場；但看到阿仙奴該仗並非一味退縮捱打，雖敗不辱。大軍賽後獲兩天假期，一眾主力可收拾心情再來；球隊餘下5場聯賽對手全是中下游球隊，包括今場鬥戰績大跌的紐卡素，不會踢得保守。