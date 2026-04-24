英超｜利物浦乘勝 誓奪「水晶」保前五

沒有今屆隊內最佳收購、沒有受傷的一、二號門將壓陣，「紅軍」利物浦上仗仍能絕殺愛華頓，勝出同市打吡戰；周六返晏菲路迎戰心繫歐戰的水晶宮，有力乘勝追擊，鞏固前五名一席位，主勝值得熱捧。（球賽編號FB8113，4月25日22:00開賽)

利物浦本月接連在英足盃及歐聯出局，更折損今季最佳收購、聯賽已有雙位數入球的法國前鋒艾基迪斯(Ekitike)，但球隊在聯賽表現卻有止跌回升之勢。紅軍上仗作客愛華頓雖然一度被追平後，擔正把關的二號門將馬馬達舒維利(Mamardashvili)傷出，要出動三號門將費迪洛特文(Freddie Woodman)；但仍能憑隊長華基爾雲迪積克(Virgil van Dijk )，戰至超長補時頂入奠勝球，2比1擊敗同市宿敵愛華頓，聯賽連勝仍排在第5的歐聯參賽區域，較排第6的白禮頓多5分及少賽1場。