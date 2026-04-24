英超｜利物浦乘勝 誓奪「水晶」保前五

沒有今屆隊內最佳收購、沒有受傷的一、二號門將壓陣，「紅軍」利物浦上仗仍能絕殺愛華頓，勝出同市打吡戰；周六返晏菲路迎戰心繫歐戰的水晶宮，有力乘勝追擊，鞏固前五名一席位，主勝值得熱捧。（球賽編號FB8113，4月25日22:00開賽)
利物浦本月接連在英足盃及歐聯出局，更折損今季最佳收購、聯賽已有雙位數入球的法國前鋒艾基迪斯(Ekitike)，但球隊在聯賽表現卻有止跌回升之勢。紅軍上仗作客愛華頓雖然一度被追平後，擔正把關的二號門將馬馬達舒維利(Mamardashvili)傷出，要出動三號門將費迪洛特文(Freddie Woodman)；但仍能憑隊長華基爾雲迪積克(Virgil van Dijk )，戰至超長補時頂入奠勝球，2比1擊敗同市宿敵愛華頓，聯賽連勝仍排在第5的歐聯參賽區域，較排第6的白禮頓多5分及少賽1場。
雖說利物浦只要餘下5輪比賽多取8分，肯定可再戰歐聯，但今場戰畢水晶宮後，將接連鬥曼聯、車路士及阿士東維拉，季尾賽程惡啃；難得今場碰到重心放下周中歐協聯四強鬥薩克達的水晶宮，地位不穩的紅軍主帥史洛治(Slot)必乘勢主攻出擊，求延續近3場聯賽主場2勝1和的佳績。
水晶宮4場不敗
水晶宮上仗主場悶和韋斯咸，近4場英超保持不敗，要靠聯賽排位爭歐洲賽尚未絕望；但力爭球會史上首個歐洲冠軍的歐協聯，現時是更快的捷徑，並可為季尾離隊的主帥加士拿(Glasner)送上最佳告別禮物。
球隊中場主力阿當華頓(Adam Wharton)仍在養傷，影響中場組織力；上仗聯賽先收起的3大進攻主力鎌田大地、伊斯美拿沙亞(Ismaila Sarr)及桑馬迪達(Jean Mateta)，今場他們亦未必會全部升正。水晶宮作戰心態有疑點，遇上主場兼專注英超的利物浦，將會更吃虧。
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