英足盃｜4強開波 車仔易帥「大」鬥列斯聯

英超5連敗的車路士，香港時間周日晚上於溫布萊與列斯聯爭入英足盃決賽；該倫敦球會在聯賽走勢無疑惡劣，但今場賽前突然易帥，如今已無退路決心爭盃，晉級過程入球多，近期又多失波，可先攻「大」盤。（球賽編號FB8112，4月26日22:00開賽)

麥法蘭任車路士看守領隊

車路士近5場英超全敗兼0入球，是該會114年以來最差走勢，據報失去球員信任的領隊羅仙尼亞(Rosenior)最終落鑊，由麥法蘭(McFarlane)再度接任看守領隊。形勢上，車路士爭聯賽前5名機會不大，亦急需一場勝仗振士氣；距離奪取英足盃盟主之路只餘下兩場，車路士眾將應會知恥近乎勇。在周中不敵白禮頓一役，攻擊重心高爾彭馬(Cole Palmer)及祖奧柏度(Joao Perdo)因有輕傷未有列陣，預料二人今場上場機會不俗，會是爭取打破近期入球荒的另一關鍵。

車路士晉級中對手均屬低組別，5比1勝英冠查爾頓、4比0大炒英冠侯城、加時勝英冠域斯咸4比2，以及8強7比0大數英甲維爾港。另一方面，車仔今季聯賽首循環1比3敗走列斯聯；次循環踢成2比2；而該仗車仔兩個入波球員正是祖奧柏度及高爾彭馬。