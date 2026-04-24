英足盃｜4強開波 車仔易帥「大」鬥列斯聯

英超5連敗的車路士，香港時間周日晚上於溫布萊與列斯聯爭入英足盃決賽；該倫敦球會在聯賽走勢無疑惡劣，但今場賽前突然易帥，如今已無退路決心爭盃，晉級過程入球多，近期又多失波，可先攻「大」盤。（球賽編號FB8112，4月26日22:00開賽)
麥法蘭任車路士看守領隊
車路士近5場英超全敗兼0入球，是該會114年以來最差走勢，據報失去球員信任的領隊羅仙尼亞(Rosenior)最終落鑊，由麥法蘭(McFarlane)再度接任看守領隊。形勢上，車路士爭聯賽前5名機會不大，亦急需一場勝仗振士氣；距離奪取英足盃盟主之路只餘下兩場，車路士眾將應會知恥近乎勇。在周中不敵白禮頓一役，攻擊重心高爾彭馬(Cole Palmer)及祖奧柏度(Joao Perdo)因有輕傷未有列陣，預料二人今場上場機會不俗，會是爭取打破近期入球荒的另一關鍵。
車路士晉級中對手均屬低組別，5比1勝英冠查爾頓、4比0大炒英冠侯城、加時勝英冠域斯咸4比2，以及8強7比0大數英甲維爾港。另一方面，車仔今季聯賽首循環1比3敗走列斯聯；次循環踢成2比2；而該仗車仔兩個入波球員正是祖奧柏度及高爾彭馬。
列斯聯英超上岸
聯賽7場不敗、漸逃離護級漩渦的列斯聯，晉級英足盃路途顯示鋒力亦不弱，上圈與韋斯咸法定時間踢成2比2，最後互射12碼勝出；其中箭頭卡維特利雲(Calvert-Lewin)，配合諾亞奧卡科(Noah Okafor)及班頓艾朗臣(Brenden Aaronson)的三叉戟，絕對有力在不穩的車仔防線造成亂象，未可輕視。
另外，曼城在周六深夜在另一場4強先遇英冠修咸頓。藍月近況之佳已不用多說，周中完成英超補賽小勝般尼耗力不多，前線選擇之多足夠讓領隊哥迪奧拿(Guardiola)輪換；球隊上圈大勝利物浦4比0，已反映球隊全力向國內「3冠王」進發的決心。
對手修咸頓過去兩圈連挫英超富咸及阿仙奴，在英冠爭直升機會仍在，強勢向雙線發展，今場同樣可取「大」盤。（球賽編號FB8116，4月26日00:15開賽）
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