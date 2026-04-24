西甲｜巴塞隆拿耶馬爾收咧等世界盃　西維爾輸波處降班邊沿

西甲榜首的巴塞隆拿，餘下聯賽將缺少西班牙國腳的耶馬爾（Lamine Yamal），這位巴塞新星在周三（22日）聯賽對切爾達受傷後，確定不能在今季餘下賽事上陣，但仍可能出席世界盃。而在周四的聯賽，7屆歐霸盃冠軍的西維爾作客不敵尾二的利雲特後，球隊距離降班區僅1分。

耶馬爾在對切爾達的比賽，射入致勝的12碼後傷出。球會在周四確定，這位西班牙新星提前結束今個賽季，球會稱耶馬爾將採取保守的治療策略，在餘下賽季不再會上陣。但球會提到「預計可以趕及在世界盃復出」。耶馬爾在社交平台上表示：「這次受傷讓我在最想落場比賽的時間離開，這痛苦比我預計要大。」不過巴塞目前在西甲與次席的皇家馬德里有9分距離，餘下只有6輪聯賽。西班牙的世界盃決賽周比賽將在6月15日展開，首場比賽是佛德角，之後會對沙特阿拉伯及烏拉圭。