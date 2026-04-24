英超｜車路士傳聞新帥目標包括林伯特　高雲地利城老闆未擔心

英超的車路士解僱主帥羅仙尼亞（Liam Rosenior），繼任的領隊目前仍然未明。據英格蘭媒體指，當中包括前車路士主帥的林伯特（Frank Lampard）與摩連奴（Jose Mourinho）都在考慮之列。林伯特今季帶領英冠高雲地利城取得聯賽冠軍及重上英超聯賽，高雲地利的老闆被問及事件就表示並不擔心。
車路士目前會由哪位新領隊掌舵仍然未明，故此媒體有很的的猜測。對於林伯特被傳重返史丹福橋，高雲地利城的主席杜治京治（Doug King）回應表示：「你完成了出色的任務。對我們來說，有他在是難以置信的18個月。我相信他現在正在思考。我對他說：『不要低估你剛剛取得的成就有多困難』。任何人都會被傳帶其他隊，這就像一個旋轉木馬，有些令人失望的球會，一季可能就換3至4個領隊。我們不想處於這種位置，因為這代表有些地方出了問題。」
對於林伯特的狀況，他指：「你可以見到他與這城市連繫的情感，你會見到他帶來的升班以及冠軍意義有多重，我認為他現在找到了快樂的地方。當然這並不意味着夏天不會有球隊向他拋出重磅的橄欖枝，他必須做出選擇，因為他已經證明了自己是一位高水平的主教練，但我對此不予置評，我對此也無能為力。我只是覺得他很開心，我也很開心，大家都很開心，我們臉上都洋溢着笑容，我們並不擔心主教練的未來會如何。」