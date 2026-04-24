英超｜車路士傳聞新帥目標包括林伯特　高雲地利城老闆未擔心

英超的車路士解僱主帥羅仙尼亞（Liam Rosenior），繼任的領隊目前仍然未明。據英格蘭媒體指，當中包括前車路士主帥的林伯特（Frank Lampard）與摩連奴（Jose Mourinho）都在考慮之列。林伯特今季帶領英冠高雲地利城取得聯賽冠軍及重上英超聯賽，高雲地利的老闆被問及事件就表示並不擔心。

車路士目前會由哪位新領隊掌舵仍然未明，故此媒體有很的的猜測。對於林伯特被傳重返史丹福橋，高雲地利城的主席杜治京治（Doug King）回應表示：「你完成了出色的任務。對我們來說，有他在是難以置信的18個月。我相信他現在正在思考。我對他說：『不要低估你剛剛取得的成就有多困難』。任何人都會被傳帶其他隊，這就像一個旋轉木馬，有些令人失望的球會，一季可能就換3至4個領隊。我們不想處於這種位置，因為這代表有些地方出了問題。」