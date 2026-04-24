世界盃｜意大利回應取代伊朗是恥辱　奧委會感覺被冒犯

就美國總統特朗普（Donald Trump）的特使保羅贊波利（Paolo Zampolli），提出意大利取代伊朗出席世界盃決賽周一事。繼伊朗聲明會繼續參賽後，意大利奧委會主席般安費基利奧（Luciano Buonfiglio）表示感到受到冒犯，而意大利的財長亦指建議「可恥」。 意大利各方面強烈回應了贊波利的建議，體育部長艾保迪（Andrea Abodi）接受天空電視台訪問指：「意大利重新獲得2026年世界盃決賽周的資格，首先是不可能的，第二，亦不合適。我不知道首先發生甚麼，但資格是在球場上獲得的。」意大利奧委會主席般安費基利奧亦指出，意大利的任何體育項目，都會拒絕取得伊朗：「我感覺到被冒犯。你需要是值得去打世界盃的。」而意大利財長焦爾傑蒂（Giancarlo Giorgetti）亦指這建議「可恥」。

美國否認拒絕伊朗球員入境 美國總統特朗普亦被問到伊朗參賽的問題，對於伊朗球員可能被拒入境，特朗普表示：「我沒怎麼考慮過這個問題，這是很有穀的問題。讓我想一想。」國務卿魯比奧（Marco Rubio）就指：「美國方面沒有說過他們不能來。問題可能是伊朗，不是他們的運動員。這可能是伊朗想帶來的其他人。」魯比奧指出，伊朗有可能帶同一些忠誠於軍方的記者或是教練隨團。他表示：「我們可能不讓他們入境，但不是運動員本身。」魯比奧續說：「有傳伊朗可能決定不來，意大利取代他們位置。不過如果是他們決定不來，就只是他們自己的決定。」4Single Imageaddexpandmore-dots

伊朗駐羅馬大使館，在社交平台也回應贊波利的說法：「足球是屬於人民，而不是政治家。意大利的足球實力，源於球場的上的精湛球技，不是政治操作。試圖在世界盃排隊伊朗隊只是在展現美國的『道德破產』，害怕在球場上出現11個伊朗的年輕人。」