桌球｜奧蘇利雲對爭取8奪世錦賽：並非不可能

在英國雪菲爾舉行的世界桌球錦標賽，7屆冠軍的奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan），首圈以10:2淘汰中國的賀國強，次圈將對強敵的希堅斯（John Higgins）。對於能否在50歲之齡贏得第8個冠軍，他在訪問中表示：「沒有是不可能的」。

對於次圈面對強敵希堅斯，奧蘇利雲表示：「這是困難的，因為我沒有經常和頂尖球手交手，所以我不知道該怎麼做。這是非常困難，但我需要去進步。我狀態仍然是有點生疏，顯然我們就等着看吧，沒有東西是不可能的。」今個賽季只參加了7項排名賽，打入2個決賽，在沙特阿拉伯大師賽不敵羅拔臣（Neil Robertson），上月的世界公開賽就贏得冠軍。奧蘇利雲表示：「我對這狀況挺開心的。如果你告訴我，來到這裡不再是熱門的冠軍，但可能是第6、第7熱門，可以享受比賽，我會說『這非常好』。當你全心投入比賽，反而會更難，因為你不肯定自己可以取得勝利。所以為甚麼現在我只參與短時間的比賽，我只想享受自己，而不是成為比賽的奴隸。」