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體育
出版：2026-Apr-24 13:05
更新：2026-Apr-24 13:05

NBA季後賽｜鷹隊主場險勝紐約人　速龍木狼齊扳回一場

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鷹隊主場109:108險勝紐約人，場數追至1:2。(美聯社)

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NBA季後賽第一圈，阿特蘭大鷹隊憑麥哥林（CJ McCollum）在最後12.5秒後跳起手，為鷹隊主場以109:108反勝紐約人，追回場數1:2。而同日另外兩支主隊都贏波，追回一場，當中包括多倫多速龍擊敗克里夫蘭騎士，以及明尼蘇達木狼贏丹佛金塊。

紐約人在主場2場贏波，來到作客阿特蘭大，首節就處於下風，紐約人首節僅得安奴奧比（OG Anunoby）及謝倫般臣（Jalen Brunson）得分，首節先落後21:33。紐約人之後3節雖然不斷力追，在第4節最後1分41秒終於由麥拜迪（Miles McBride）的3分追至105平手，之後般臣上籃搏到犯規，為紐約反先3分，但是謝倫莊臣（Jalen Johnson）之後為鷹隊追近，在最後12.5秒，麥哥林的後跳起手，為鷹隊再入2分，最終鷹隊以109:108反勝紐約人，暫時場數追回1:2。鷹隊今場有謝倫莊臣取得24分、10個籃板及8次助攻，麥哥林只有23分，不及紐約人安奴奧比的29分及9個籃板及般臣的28分，而唐斯（Karl-Anthony Towns）都有21分及17個籃板。可是紐約依然要輸。下一場繼續鷹隊主場。

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同日的比賽，速龍主場以126:104擊敗騎士，速龍同樣將場數追回1:2。而金塊作客以96:113不敵木狼，木狼亦落後場數1:2。

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