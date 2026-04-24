網球｜拿度與高圖爾斯比寧咸班拿貝打表演賽

拿度與仙拿在班拿貝，與高圖爾斯及比寧咸打表演賽。(拿度X)

馬德里公開賽的男單賽事展開，而網球名將的拿度（Rafael Nadal）就在賽前，與世界排名第1的仙拿（Jannik Sinner），在班拿貝球場改建的場地，與皇家馬德里的球星高圖爾斯（Thibaut Courtois）以及祖迪比寧咸（Jude Bellingham）進場行表演賽。

這場表演賽由馬德里公開賽方面安排，將皇馬主場的班拿貝改裝成泥地場。拿度夥拍了皇馬門將的高圖爾斯，對上仙拿與比寧咸的組合。在接受賽會的訪問中，拿度表示：「我很開心，生命一直待我不薄。我不能要求太多了。能和家人以及同事一起到這裡度過這美好的幾日，共同見證這歷史性時刻，我感到非常榮幸。我希望接下來的兩周比賽也能圓滿成功。」至於仙拿方面，之前成為第1位球手，連續贏得5個職業巡迴賽1,000分級比賽，在祖高域（Novak Djokovic）及艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）分別退出了比賽後，仙拿成為賽事熱門。