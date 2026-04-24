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體育
出版：2026-Apr-24 13:36
更新：2026-Apr-24 13:36

網球｜拿度與高圖爾斯比寧咸班拿貝打表演賽

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拿度與仙拿在班拿貝，與高圖爾斯及比寧咸打表演賽。(拿度X)

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馬德里公開賽的男單賽事展開，而網球名將的拿度（Rafael Nadal）就在賽前，與世界排名第1的仙拿（Jannik Sinner），在班拿貝球場改建的場地，與皇家馬德里的球星高圖爾斯（Thibaut Courtois）以及祖迪比寧咸（Jude Bellingham）進場行表演賽。

這場表演賽由馬德里公開賽方面安排，將皇馬主場的班拿貝改裝成泥地場。拿度夥拍了皇馬門將的高圖爾斯，對上仙拿與比寧咸的組合。在接受賽會的訪問中，拿度表示：「我很開心，生命一直待我不薄。我不能要求太多了。能和家人以及同事一起到這裡度過這美好的幾日，共同見證這歷史性時刻，我感到非常榮幸。我希望接下來的兩周比賽也能圓滿成功。」至於仙拿方面，之前成為第1位球手，連續贏得5個職業巡迴賽1,000分級比賽，在祖高域（Novak Djokovic）及艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）分別退出了比賽後，仙拿成為賽事熱門。

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仙拿對艾卡拉斯表示：「這對賽事來說是個很大的打擊，去年他（艾卡拉斯）就沒參賽，連續2年缺席確實很艱難。而且祖高域也沒來，這對賽事來說也是個難以接受的打擊。卡路士（艾卡拉斯）和諾華克（祖高域）不在總是會不一樣。我覺得這種情況很特別，因為從去年以來，我們一起參加了很多比賽。在女單方面，莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）在次圈以7:5、6:3擊敗史坦恩絲（Peyton Stearns），而施維雅迪（Iga Swiatek）就以6:1、6:2擊敗烏克蘭的施妮古亞（Daria Snigur）。

莎巴蘭卡對史坦恩絲精華

施維雅迪對施妮古亞精華

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