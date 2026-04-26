世界盃｜決賽門票轉售驚見天價　一張盛惠200幾萬美元

2026年世界盃決賽7月19日開打，最近有觀眾在國際足總（FIFA）的官方轉售平台FIFA Marketingplace轉售4張決賽門票，持票人可以自由訂價，而這些位在球門後方座席的門票每張高達2,299,998.85美元（約1,802萬港元）。
最低類別門票亦見天價
《CNN》報道，世界盃決賽7月19日在美國大都會人壽體育場（MetLife Stadium）開打，FIFA官方轉售平台顯示，該組4張連號門票位於第1類別（category 1），每張要價2,299,998.85美元（約1,802萬港元）。
有趣的是，另一組屬於第3類別（category 3）、距離最遠的門票，幾乎要到看台最上方的位置，也開價2,299,998.85美元。相較於該組門票對應的區域轉售價只要1.6萬美元（約12.5萬港元），更靠近球場的也只不過高於2.4萬美元（約18.8萬港元），確實小巫見大巫。
收取15％手續費
FIFA發言人回應稱，FIFA是非營利組織，他們提供的是安全、透明且可靠的平台，不會控制官方轉售平台上的票券售價，由持票人自行訂價，FIFA則會從買賣雙方收取15％的手續費，且相關服務費用符合北美體育和娛樂市場標準，所有收入都會投入足球發展。
此外，雖然世界盃號稱經濟實惠，但FIFA日前發布的決賽門票價格中，最低轉售價僅是較低於1.1萬美元（約8.62萬港元），最便宜的輪椅無障礙門票也將近1.5萬美元（約11.8萬港元），水漲船高的旅行費用更讓民眾感到擔憂。
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