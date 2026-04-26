世界盃｜決賽門票轉售驚見天價　一張盛惠200幾萬美元

2026年世界盃決賽7月19日開打，最近有觀眾在國際足總（FIFA）的官方轉售平台FIFA Marketingplace轉售4張決賽門票，持票人可以自由訂價，而這些位在球門後方座席的門票每張高達2,299,998.85美元（約1,802萬港元）。

最低類別門票亦見天價

《CNN》報道，世界盃決賽7月19日在美國大都會人壽體育場（MetLife Stadium）開打，FIFA官方轉售平台顯示，該組4張連號門票位於第1類別（category 1），每張要價2,299,998.85美元（約1,802萬港元）。

有趣的是，另一組屬於第3類別（category 3）、距離最遠的門票，幾乎要到看台最上方的位置，也開價2,299,998.85美元。相較於該組門票對應的區域轉售價只要1.6萬美元（約12.5萬港元），更靠近球場的也只不過高於2.4萬美元（約18.8萬港元），確實小巫見大巫。