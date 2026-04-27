英超｜曼聯賓福特搶分踢歐戰 奧脫福勢開入球騷

曼聯上仗作客車路士，憑隊長般奴費蘭迪斯(B. Fernandes)，交出季內第18次英超助攻，並造就箭頭馬菲奧斯根夏(Cunha)一箭定江山；只要在餘下4場多取5分，肯定取得前五名，來屆重返缺席一季的歐聯大舞台。對於年初臨危授命、出任紅魔看守領隊的球會名宿卡域克，今次領軍暫時12戰英超錄得8勝佳績，季尾仍未可鬆懈，期望繼續贏波，增添坐正本錢。

球隊上仗因兩大中堅停賽，焗用翼衛馬沙拉奧(Mazraoui)夥拍艾登希雲(Heaven)扼守中路，最終力保不失；已續約的中堅哈利馬古尼(Maguire)今場波監期滿，將令紅魔安心由般奴費蘭迪斯主導下，配合倒戈的麥比奧莫(Mbeumo)，加上馬菲奧斯根夏及箭頭班捷文施斯高(Sesko)主攻出擊。球隊季內聯賽主場16戰入31球，但已連續3場在奧脫福失球，包括上次1比2不敵列斯聯；今場遇上突擊及死球有一定威力的「蜜蜂兵團」，防守未能百分百令人安心。