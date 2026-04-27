英超｜曼聯賓福特搶分踢歐戰 奧脫福勢開入球騷

「紅魔」曼聯來屆要重返歐聯賽場，形勢變樂觀，但暫代主帥卡域克仍要為坐正努力；英超周一深夜迎戰同樣要爭取歐戰入場券的「蜜蜂兵團」賓福特，奧脫福將再次成為兩隊開入球騷的派對場地。（球賽編號FB8152，4月28日03:00開賽)
曼聯上仗作客車路士，憑隊長般奴費蘭迪斯(B. Fernandes)，交出季內第18次英超助攻，並造就箭頭馬菲奧斯根夏(Cunha)一箭定江山；只要在餘下4場多取5分，肯定取得前五名，來屆重返缺席一季的歐聯大舞台。對於年初臨危授命、出任紅魔看守領隊的球會名宿卡域克，今次領軍暫時12戰英超錄得8勝佳績，季尾仍未可鬆懈，期望繼續贏波，增添坐正本錢。
球隊上仗因兩大中堅停賽，焗用翼衛馬沙拉奧(Mazraoui)夥拍艾登希雲(Heaven)扼守中路，最終力保不失；已續約的中堅哈利馬古尼(Maguire)今場波監期滿，將令紅魔安心由般奴費蘭迪斯主導下，配合倒戈的麥比奧莫(Mbeumo)，加上馬菲奧斯根夏及箭頭班捷文施斯高(Sesko)主攻出擊。球隊季內聯賽主場16戰入31球，但已連續3場在奧脫福失球，包括上次1比2不敵列斯聯；今場遇上突擊及死球有一定威力的「蜜蜂兵團」，防守未能百分百令人安心。
伊戈泰亞高俱威脅
英超季尾爭歐霸及歐協聯席位同樣激烈，單計由第6位的白禮頓至第12位的富咸只相差5分，英超5連和的賓福特亦躋身其中，要盡快重響勝門。球隊計近6場聯賽作客3勝3和，由英超次席射手伊戈泰亞高(Igor Thiago)，配合快馬丹高奧拉(Ouattara)及奇雲舒亞迪(Kevin Schade)攻堅，三人已佔球隊近七成的聯賽入球；「蜜蜂兵團」今場作客打防反，未可輕視。
兩隊對上5次交手，4次「總入球」最少開3球之餘；曼聯近4季英超主場全勝對手，3次開出「總入球」3球；今場兩軍求勝不求和，奧脫福在望再見證一次入球騷。
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