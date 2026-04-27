英格蘭足總盃｜「無帥」車路士險勝列斯聯　決賽迎戰曼城

在周中聯賽輸波，車路士隨即解僱上任僅106日的羅仙尼亞，青年軍領隊的麥法蘭尼（Calum McFarlane）再任藍戰士的暫代領隊。在溫布萊的比賽，面對在爭取自1973年再次打入決賽的列斯，月初被球會內部停賽的安素費南迪斯，在23分鐘把握機會建功，令車路士就憑這入球，以1:0險勝列斯聯，自2022年後，再次打入決賽。

剛解僱領隊的羅仙尼亞（Liam Rosenior），車路士在足總盃的四強要面對列斯聯爭入決賽。憑着安素費南迪斯（Enzo Fernandez）上半場建功，以1:0贏波，相隔3年再入決賽。

車路士決賽的對手將是之前一日擊敗修咸頓的最城，不過車路士在2020年至2022年3屆打入決賽都輸波而回，對上一次捧盃已在2018年。

卡維特利雲扯頭髮惹爭議

另外在比賽期間，列斯聯的卡維特利雲（Dominic Calvert-Lewin）拉扯車路士的古古列拿（Marc Cucurella）頭髮，卡維特利雲未有被察覺及懲處，引起球迷討論，原因是在早前英格蘭足總就曼聯利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez）的紅牌上訴中，足總指雖然球證判決有「輕微錯誤」，但馬天尼斯拉扯卡維特利雲頭髮，稱「不能容忍」而維持馬天尼斯的停賽決定，不過今次反過來卡維特利雲卻逃過「不能容忍」的處分。