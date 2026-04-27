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體育
出版：2026-Apr-27 12:24
更新：2026-Apr-27 12:24

英格蘭低組別聯賽升班戰球員打球迷　曼徹斯特警察介入調查

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約克城贏得英格蘭國家聯賽冠軍，將加入職業的乙組聯賽。(約克城X)

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英格蘭的國家聯賽在上周末（25日）煞科，兩支爭冠的球隊約克城與羅奇代爾交手。戰情在峰迴路轉之下，最終冠軍的約克城在賽事期間有球員拳打衝入球場的對方球迷，英格蘭足總以及大曼徹斯特警方已表示介入調查。

國家聯賽是英格蘭的第5級聯賽，冠軍球隊可以升級進入職業聯賽的乙組賽事。約克城賽前以107分排榜首，領先羅奇代爾2分，因此這場比賽贏波就可以取得升班以及冠軍。比賽在90分鐘互無紀錄，但在補時的5分鐘起變化，羅奇代爾攻入領先，這時候主場的羅奇代爾可以贏得冠軍及升班。因此主場的球迷隨即衝入球場慶祝，期間有球迷就捉住約克城的凱林保定（Hiram Boateng），從影片中，保定被多名球迷按在地上，其後他成功擺脫，再揮拳打向一名球迷臉部，球迷之後倒地。在球迷離開球場後，比賽重開，結果約克城在補時13分鐘追平，最終約克城守住榜首位置，取得升班資格。

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然而賽事的混亂引起了關注，英格蘭足總與大曼徹斯特警方已發出聲明，會研究比賽的片段進行調查。：「我們留意到一段疑似球員襲擊的影片在流傳，我們已經與涉事球會及國家聯賽聯繫，並將進一步研究影片，並會調查事發時的閉路電視片段。」而羅奇代爾已經有4名球迷被捕，當中1人因為襲擊及闖入球場，另1人因為擾亂公眾秩序，另外2人因為闖入球場。另外1名約克城球迷亦因為襲擊被捕。

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約克城的球員攻擊闖入球場的球迷。(影片截圖)

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