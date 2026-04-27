英格蘭低組別聯賽升班戰球員打球迷　曼徹斯特警察介入調查

英格蘭的國家聯賽在上周末（25日）煞科，兩支爭冠的球隊約克城與羅奇代爾交手。戰情在峰迴路轉之下，最終冠軍的約克城在賽事期間有球員拳打衝入球場的對方球迷，英格蘭足總以及大曼徹斯特警方已表示介入調查。

國家聯賽是英格蘭的第5級聯賽，冠軍球隊可以升級進入職業聯賽的乙組賽事。約克城賽前以107分排榜首，領先羅奇代爾2分，因此這場比賽贏波就可以取得升班以及冠軍。比賽在90分鐘互無紀錄，但在補時的5分鐘起變化，羅奇代爾攻入領先，這時候主場的羅奇代爾可以贏得冠軍及升班。因此主場的球迷隨即衝入球場慶祝，期間有球迷就捉住約克城的凱林保定（Hiram Boateng），從影片中，保定被多名球迷按在地上，其後他成功擺脫，再揮拳打向一名球迷臉部，球迷之後倒地。在球迷離開球場後，比賽重開，結果約克城在補時13分鐘追平，最終約克城守住榜首位置，取得升班資格。