NBA季後賽｜火箭終於追回一場　速龍主場追平騎士

上一場加時不敵洛杉磯湖人的侯斯頓火箭，第4場絕地反擊下以115:96擊敗湖人，場數追至1:3，但仍處於出局邊沿。至於多倫多速龍就主場保持連勝，以93:89贏克里夫蘭騎士，場數追平2:2。而雲班耶馬（Victor Wembanyama）復出，聖安東尼奧馬刺以114:93贏波特蘭拓荒者。
第3場火箭本來已有贏波的機會，但被湖人追平進入加時而落敗。再次主場出戰火箭未再放鬆，在第1節取得領先後，火箭就一直維持優勢，最終以114:93贏波。火箭正選5人都取得雙位數得分，亞曼湯臣（Amen Thompson）攻入最多的23分，伊臣（Tari Eason）亦有20分及8個的籃板。至於湖人只有艾頓（Deandre Ayton）取得19分及10個籃板，勒邦占士（LeBron James）就僅僅得10分及9次的助攻，下一場周三（29日）回到湖人主場。
侯斯頓火箭對洛杉磯湖人精華
雲班耶馬傷癒助馬刺輕取拓荒者
至於東岸的多倫多速龍就追平場數，繼第3場之後，再次主場以93:89擊敗騎士，場數追平2:2。不過之後又到騎士主場。東岸第2種子的波士頓塞爾特人，作客面對有安比（Joel Embiid）復出的費城76人，不過塞爾特人在後備的佩查特（Payton Pritchard）攻入32分，加上達譚（Jayson Tatum）的30分及11次助攻，以128:96大勝76人，波士頓場數領先3:1，下場主場再勝就晉級東岸四強。
西岸的馬刺有雲班耶馬的復出，今場他交出27分、12個籃板、7次封阻及4次偷球的優秀表現，帶領馬刺作客以114:93輕取拓荒者。馬刺同樣場數領先3:1，下場主場贏波就可以晉級。