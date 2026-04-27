葵芳籃球場因「Hoops + Health」社區籃球計劃獲翻新 翁金驊鄭錦興陳詠琛分享街場點滴

Sun Life 永明與 Beyond Sport 基⾦會合作的「Hoops + Health」社區籃球計劃，旨在促進青少年養成積極健康⽣活⽅式 及透過社區投資連繫社區。來到第3年，計劃再度與場地夥伴⺠坊旗下的葵芳廣場合作，全面翻新葵芳籃球場，於4⽉25⽇正式揭幕。在揭幕禮上，三代本地著名籃球員翁⾦驊、鄭錦興及陳詠琛都分享了在「街場」打籃球點滴。
4月25日揭幕
「Hoops + Health」社區籃球計劃2024年翻新了粉嶺華⼼商場天台的籃球場，今年再將經歷歲⽉洗禮的葵芳籃球場全⾯翻新，並免費開放予公眾使用。⾹港永明金融有限公司首席客⼾及市場總監劉啟予在揭幕禮時提到：「『Hoops + Health』計劃旨在突破傳統健康教育模式，透過籃球⿎勵⻘少年活出更健康的人生，葵芳廣場的新球場為年輕⼈提供⼀個運動、交流及建立⾃信的空間。Sun Life永明會繼續透過具延續性的社區計劃，為⾹港⻘少年及社區帶來長遠的正⾯影響。 」
今個年度，計劃繼續夥拍了本地多個社區夥伴，包括凝動⾹港體育基⾦、中國⾹港籃球總會以及⾹港青年協會等，結合健康教育元素，多方面建立青少年⾝⼼健康，並續辦教練培訓工作坊，藉以培訓本地教練以支持青少年運動發展工作。
翁⾦驊在開幕禮時表示：「沒有籃球就沒有我，由運動員到教練，然後搞球會都試過，我到現在仍對籃球很有熱情，所以希望可繼續回饋。」他⼜認為，只要硬件配套做好，街場依然是⾹港最親⺠的運動空間，能吸引更多新血投⼊這項運動，「就像這⼀個籃球場，有贊助商翻新，非常漂亮，一定會吸引更多年輕⼈打街場」。
鄭錦興談到⼼態上的轉變： 「以前去街場跟波友打到『熄燈』都想繼續打波；現在則可能志在聊天，或者只是想帶孩子玩下波，或者跟愛犬逛逛，放鬆⼀下。」
陳詠琛︰籃球令我學懂堅持
較年輕的⼥將陳詠琛則說 ： 「我的生活都是圍繞籃球，練波是籃球，教波⼜是籃球。我住葵涌區，所以對葵芳區街場都好熟悉。」她續道：「從前打街場都會跟男⽣⼀起打，鍛煉出⾝體的對抗性，而且籃球亦令我學懂要堅持。」