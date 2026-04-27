葵芳籃球場因「Hoops + Health」社區籃球計劃獲翻新 翁金驊鄭錦興陳詠琛分享街場點滴

Sun Life 永明與 Beyond Sport 基⾦會合作的「Hoops + Health」社區籃球計劃，旨在促進青少年養成積極健康⽣活⽅式 及透過社區投資連繫社區。來到第3年，計劃再度與場地夥伴⺠坊旗下的葵芳廣場合作，全面翻新葵芳籃球場，於4⽉25⽇正式揭幕。在揭幕禮上，三代本地著名籃球員翁⾦驊、鄭錦興及陳詠琛都分享了在「街場」打籃球點滴。

4月25日揭幕

「Hoops + Health」社區籃球計劃2024年翻新了粉嶺華⼼商場天台的籃球場，今年再將經歷歲⽉洗禮的葵芳籃球場全⾯翻新，並免費開放予公眾使用。⾹港永明金融有限公司首席客⼾及市場總監劉啟予在揭幕禮時提到：「『Hoops + Health』計劃旨在突破傳統健康教育模式，透過籃球⿎勵⻘少年活出更健康的人生，葵芳廣場的新球場為年輕⼈提供⼀個運動、交流及建立⾃信的空間。Sun Life永明會繼續透過具延續性的社區計劃，為⾹港⻘少年及社區帶來長遠的正⾯影響。 」