歐聯｜4強雙雄對決 拜仁勢勁破「門」在望

歐聯4強首回合周二深夜上演大戰，衛冕的巴黎聖日耳門（PSG）主場迎戰德國班霸拜仁慕尼黑。PSG上圈淘汰利物浦未受考驗，但今輪面對來勢洶洶的拜仁，考驗巨大；考慮兩軍近年交手，拜仁佔一面倒優勢，挾各項賽事9連勝而臨，客軍有力坐和贏。(球賽編號FB8421，4月29日03:00開賽)

由名帥安歷基領軍的PSG，歐聯上圈兩回合均勝利物浦2比0，盡顯霸氣。不過，PSG的強勢在法甲卻嫌未夠突出，即使上輪聯賽3比0大勝昂熱，在聯賽榜領先次席朗斯6分優勢；在尚餘4輪聯賽情況，冠軍仍未到手，始終有所分心。

當然，PSG剛戰大勝收起了主力前鋒基華拉斯基利亞、奧士文尼迪比利與迪斯亞杜伊等；只是在前鋒干卡路拉莫斯在下半場中段被逐，球隊少踢一人，耗力不少，而中場發電機域天拿有傷在身，今場能否趕及傷癒復出尚是未知數，有一定影響。

拜仁方面，上圈歐聯面對西甲勁旅皇家馬德里，兩回合全勝，並以總比數6比4晉級，展現王者氣勢，搖身變成奪標大熱。再者，該隊在德甲已提前奪冠，目前大軍上下劍指歐聯及德國盃冠軍，力爭三冠王，鬥志與集中力都在頂峰。

事實上，拜仁近期狀態一流，各項賽事累積9連勝；當中剛戰德甲在半場落後3球下，換邊後讓主力哈利卡尼、米高奧利斯及穆斯亞拿登場，馬上便扭轉形勢，最後更反勝緬恩斯4比3，足見該隊的超班實力。

拜仁對賽近績壓PSG

兩軍計近5次在歐聯交手，拜仁全勝，當中更包括今屆歐聯聯賽階段，當日拜仁作客少踢1人，仍能在上半場先入2球下，2比1贏PSG；今番再遇，拜仁氣勢更盛，有力再揚威巴黎。

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