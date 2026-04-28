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體育
出版：2026-Apr-28 11:08
更新：2026-Apr-28 11:08

英超｜曼聯主場力克賓福特　卡域克：勿過度慶祝

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施斯高再建功，為曼聯以2:1擊敗賓福特。(路透社)

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曼聯距離鎖定歐聯位置再近一步。球隊周二（27日）的聯賽獨腳戲，主場以2:1擊敗賓福特，目前距離第6的白禮頓11分，餘下4輪聯賽只要2分就足夠以前5位置出戰歐聯。

聯賽上場擊敗車路士，曼聯乘氣勢主場出擊。來季離隊的卡斯米路（Casemiro）接應哈利馬古尼（Harry Maguire）二傳，為曼聯在11分鐘領先，這是卡斯米路連續3場有沒入。紅魔鬼在43分鐘，由隊長的般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）助攻班捷文施斯高（Benjamin Sesko）近門射入，半場曼聯領先2:0，般奴取得個人今季第19個助攻，距離英超紀錄只差1次。客隊並不是沒有機會，但能把握的就只有馬菲亞斯贊臣（Mathias Jensen），他到87分鐘才為賓福特追回一球，但為時已晚，曼聯最終主場贏2:1。

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曼聯目前以61分排聯賽第3位，距離第6位白禮頓11分。由於今季英超前5名球隊可以肯定獲得歐聯席位，故此曼聯餘下4輪聯賽只要取得2分就肯定可以再次參加歐聯比賽。不過暫任的主帥卡域克（Michael Carrick）提醒球員不要太過興奮：「我們確實讓我們有很大的機會，我們將自己放在一個很重要的位置。這是一個競爭激烈的聯賽，要贏波並不容易。這一點在整個聯賽都顯而易見。我們能取得這樣的贏波場數，我認為球員們應該為此感到自豪。歐聯是其中一件事，不過這不是我們應該過度慶祝的事。我們希望在聯賽中取得更高排名，我們希望在聯賽中保持競爭力，努力爭取更多分數，這樣我們的球季才不會因為這種情況提前結束。」

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曼聯對賓福特精華

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