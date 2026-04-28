英超｜曼聯主場力克賓福特　卡域克：勿過度慶祝

曼聯距離鎖定歐聯位置再近一步。球隊周二（27日）的聯賽獨腳戲，主場以2:1擊敗賓福特，目前距離第6的白禮頓11分，餘下4輪聯賽只要2分就足夠以前5位置出戰歐聯。

聯賽上場擊敗車路士，曼聯乘氣勢主場出擊。來季離隊的卡斯米路（Casemiro）接應哈利馬古尼（Harry Maguire）二傳，為曼聯在11分鐘領先，這是卡斯米路連續3場有沒入。紅魔鬼在43分鐘，由隊長的般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）助攻班捷文施斯高（Benjamin Sesko）近門射入，半場曼聯領先2:0，般奴取得個人今季第19個助攻，距離英超紀錄只差1次。客隊並不是沒有機會，但能把握的就只有馬菲亞斯贊臣（Mathias Jensen），他到87分鐘才為賓福特追回一球，但為時已晚，曼聯最終主場贏2:1。