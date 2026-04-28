世界盃｜國際足協考慮修例　分組賽後黃牌重置

國際足協（FIFA）考慮修改今年世界盃的規則，將原本黃牌留到八強的規定，增至在分組賽以及八強重設黃牌，意味更多球員不必因為累積黃牌而在較後階段停賽。

據外國媒體報道，FIFA在考慮將今屆世界盃設下2個的特赦階段，分別是在分組賽後，以及八強。在目前的賽例，球隊要踢到八強需要6場的比賽，而2張黃牌就需要停賽。報道指FIFA是擔心有6場比賽的累積，可能導致一些球員缺席四蛋比賽。在增加的重置時間後，分組賽3場就重置，之後由32強至八強也僅3場比賽，意味球員因為累積黃牌停賽的機會可以減少。不過也有建議，是將停賽的門檻增至3張黃牌。國際足協理事會，今日（28日）會在加拿大的溫哥華討論建議。