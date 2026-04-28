世界盃｜國際足協考慮修例　分組賽後黃牌重置

國際足協（FIFA）考慮修改今年世界盃的規則，將原本黃牌留到八強的規定，增至在分組賽以及八強重設黃牌，意味更多球員不必因為累積黃牌而在較後階段停賽。
據外國媒體報道，FIFA在考慮將今屆世界盃設下2個的特赦階段，分別是在分組賽後，以及八強。在目前的賽例，球隊要踢到八強需要6場的比賽，而2張黃牌就需要停賽。報道指FIFA是擔心有6場比賽的累積，可能導致一些球員缺席四蛋比賽。在增加的重置時間後，分組賽3場就重置，之後由32強至八強也僅3場比賽，意味球員因為累積黃牌停賽的機會可以減少。不過也有建議，是將停賽的門檻增至3張黃牌。國際足協理事會，今日（28日）會在加拿大的溫哥華討論建議。
另外兩個美國城市公布舉辦更多的世界盃活動。其中世界盃決賽的城市紐約表示，將為球迷提供免費的活動，讓無法負擔高昂門票的球迷，都可以體驗世界盃的氣氛。紐約將會在全市的5個行政區各舉辦一場活動，其中在新澤西的紐約紅牛主場，活動將只需要10美元，相比起前往決賽場地大都會人壽球場的150美元車費便宜得多。至於波士頓也與FIFA完成洽商，容許他們在比賽前舉辦球迷的聚會。據報波士頓的組委會在周一成功遊說FIFA改變立場，容許在世界盃的所有比賽之前舉行球迷聚會。波士頓在今屆賽事會舉行6場的比賽。