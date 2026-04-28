NBA季後賽｜雷霆橫掃太陽晉級　活塞陷出局邊沿

衟冕總冠軍的奧克拉荷馬城雷霆，成為唯一季後賽贏4:0晉級的球隊。在第4場作客鳳凰城太陽，雷霆再以131:122勝出，連贏4場將太陽淘汰。至於東岸「一哥」的底特律活塞就陷入險境，他們作客再輸給奧蘭多魔術，以場數1:3處於出局的邊沿。

之前3場全勝，雷霆第4場繼續在鳳凰城做客。上半場哥連基利斯比（Collin Gillespie）攻入17分，令太陽還是一度能與雷霆纏鬥，兩隊上半場9次互換領先，不過隨着第2節末段雷霆開始將比分拉開後，下半場雷霆穗住領先優勢，以131:122取得第4場的勝利。雷霆6人取得雙位數得分，當中基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）今場個人攻入31分及8次助攻，賀姆根（Chet Holmgren）亦有24分及12個籃板貢獻，還有艾積米歇爾（Ajay Mitchell）的22分。雷霆成為首圈唯一橫掃對手的球隊。