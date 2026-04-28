NBA季後賽｜雷霆橫掃太陽晉級　活塞陷出局邊沿

衟冕總冠軍的奧克拉荷馬城雷霆，成為唯一季後賽贏4:0晉級的球隊。在第4場作客鳳凰城太陽，雷霆再以131:122勝出，連贏4場將太陽淘汰。至於東岸「一哥」的底特律活塞就陷入險境，他們作客再輸給奧蘭多魔術，以場數1:3處於出局的邊沿。
之前3場全勝，雷霆第4場繼續在鳳凰城做客。上半場哥連基利斯比（Collin Gillespie）攻入17分，令太陽還是一度能與雷霆纏鬥，兩隊上半場9次互換領先，不過隨着第2節末段雷霆開始將比分拉開後，下半場雷霆穗住領先優勢，以131:122取得第4場的勝利。雷霆6人取得雙位數得分，當中基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）今場個人攻入31分及8次助攻，賀姆根（Chet Holmgren）亦有24分及12個籃板貢獻，還有艾積米歇爾（Ajay Mitchell）的22分。雷霆成為首圈唯一橫掃對手的球隊。
鳳凰城太陽對奧克拉荷馬城雷霆精華
魔術有望成第7支老八傳奇
至於東岸「一哥」的活塞就很可能被第8種子的魔術淘汰，成為史上第7支被第8種子擊敗的頭號種子球隊。在巴尼（Desmond Bane）個人攻入22分之下，魔術主場以94:88擊敗活塞，場數領先3:1，只差1場就可以16年來首次在季後賽晉級。下一場比賽將在底特律主場。魔術主教練的莫斯利（Jamahl Mosley）賽後就表示要冷靜：「我們把自己處於有機會贏第4場的位置，不過這代表不了甚麼。我們是有優勢，而我們現在要嘗試以及保持這優勢。」巴尼就指：「這是一支贏到60場的球隊，我肯定他們不會因為未鹿取得3連勝而感到沮喪，他們在常規賽中多次做到這一點。」
另外，丹佛金塊主場的第5場，以125:113贏明尼蘇達木狼，場數暫時追至2:3，但仍處出局邊沿。