桌球｜希堅斯反勝奧蘇利雲晉級　卓林普不敵伊朗球手

世界桌球錦標賽的第2圈比賽出現兩場反勝結局，7屆冠軍奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）在領先5局之下，以12:13不敵希堅斯（John Higgins）被淘汰。至於世界第1的卓林普（Judd Trump）亦以局數12:13不敵伊朗的賀辛華費爾（Hossein Vafaei）。

在第1節比賽奧蘇利雲還是領先。不過第2節回來就形勢逆轉。希堅斯首節曾落後局數4:9，之後連取3局將局數追至7:9完第1節。第2節比賽，希堅斯再取3局，將局數反先10:9。之後奧蘇利雲曾取2局反先，但希堅斯第22局再打出一桿111度，加上之後一局再贏，再次反超前。其後奧蘇利雲在第24局再贏，不過決勝的第25局，希堅斯以66:8再下一城，贏局數13:12。希堅斯在賽後表示：「我很高興能在第3節扭轉局面，因為前2節我只落後7:9，我還沒弄清楚是怎麼回事。關鍵在於永不放棄。落後2:6的時候，我對家人說『我必須贏下接下來的2節』。我當時沒有任何消極的想法。朗尼（奧蘇利雲）在比賽中發揮得非常出色，他對白波的控制力極佳。我和他交手多年，我認為他這場比賽打得非常好。」