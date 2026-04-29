歐協聯｜薩克達迫「宮」有計

薩克達歐戰經驗豐富，對上10年曾兩度闖入歐霸4強，今季在歐協聯戰至16強淘汰賽起攻力提升，先踢走波蘭「一哥」列治普斯納，兩回合共入4球；8強遇上荷甲實力分子阿爾克馬爾，兩回合更取得5球，在名義上主場一役大炒3比0。薩克達近期在本土聯賽 3連勝續在榜首放領，當然有餘力在歐洲賽再創佳績。

歐協聯4強階段，香港時間周四深夜進行首回合兩場大戰，烏克蘭超聯「一哥」薩克達，在波蘭中立場迎戰英超水晶宮，後者離開英倫作賽戰力折扣，寧捧近期戰績上佳的薩克達「讓球主客和」[+1]主勝。（球賽編號FB8443，5月1日03:00開賽)

薩克達隊中不乏巴西外援，包括艾利臣辛坦拿(Alisson Santana)、盧卡美拉利斯(Luca Meirelles)及卡奧亞伊利亞斯(Kaua Elias)，3人在今屆賽事都各自入3球，是薩克達進攻動力；這支烏超名牌一向以巴西援兵為重心，球員年輕當打，主攻能力強，今場無懼英超球隊來犯。

水晶宮作客跌watt

水晶宮上圈靠主場淘汰費倫天拿，這支倫敦球隊離開本土戰績一般；季中開始尤其在歐協聯，作客勝率甚低，包括上圈次回合作客不敵費倫天拿，客場防守欠穩，看來門將甸恩軒達臣(Dean Henderson)今場將會非常忙碌，寧捧賽前被看低一線的薩克達，今場坐和望贏。