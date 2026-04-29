歐聯｜兩軍各擅勝場 馬體會「大」戰阿仙奴

兩支近期輸多贏少的歐聯失意軍，馬德里體育會及阿仙奴，周三深夜將在歐聯4強首回合碰頭；預計近期狂傲的馬體會，將會以主攻帶動今場激戰氣氛，入球中位數下調至[2/2.5]球，反而是博「大」盤的良機。（球賽編號FB8422，4月30日03:00開賽)
有統計指馬體會及阿仙奴出戰歐冠盃(前身)及歐聯的比賽場數，都比其他球隊多，但卻從未能坐上這項歐洲球會頂級錦標的寶座。當中馬體會失意西班牙盃決賽，聯賽又甘於守第4位置，近期「擺爛」情況嚴重，只放眼歐聯；上仗西甲主場3比2險勝畢爾包，只是該隊近9戰的第2勝，該仗更收起祖利安艾華利斯(Julian Alvarez)這位在季內歐聯已有9球及4助攻的阿根廷前鋒猛將。
「蜘蛛仔」歐聯神勇
另外名帥施蒙尼(Simone)讓得分翼衛馬高斯洛蘭迪(Marcos Llorente)、隊長中場主力佐治高基(Koke)及老牌前鋒基沙文(Griezmann)在該仗下半場相繼退場，留力在今場向阿仙奴展開復仇戰。球隊上圈8強首回合作客以2比0打敗巴塞隆拿，奠下出線基礎；但其餘最近8場比賽法定時間總入球全開3球或以上，踢法大開大合，另一挪威箭頭阿洛山大索洛夫(Alexander Sorloth)，今場隨時入場搏殺變招，以該隊歷來在歐聯淘汰賽主場鬥英超隊保持3勝3和佳績，今場有力先發制人。
阿仙奴低谷反彈
阿仙奴長期在英超及歐聯雙線發展，剛戰英超苦戰1比0打敗紐卡素，重返榜首，一吐近期接連失利的悶氣；之前在歐聯大聯賽更8戰全勝首名出線，包括主場以4比0大炒馬體會，8強氣走士砵亭，取得球會史上首次連續兩季打入歐聯準決賽佳績，力爭自2006年再入決賽。
阿仙奴踢歐聯壓力似較英超輕，季內歐戰作客6戰取5勝1和場場入波；雖然前鋒夏維斯(Havertz)及入球功臣伊比爾治伊斯(Eberechi Eze)上仗英超傷出，但好消息是星級翼鋒布卡約沙卡(Bukayo Saka)同場後備復出表現搶鏡，亦有力激活客軍鋒線，在近4場失9球的馬體會防線中取得甜頭，今場入球不會少。
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