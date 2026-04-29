歐聯｜兩軍各擅勝場 馬體會「大」戰阿仙奴

兩支近期輸多贏少的歐聯失意軍，馬德里體育會及阿仙奴，周三深夜將在歐聯4強首回合碰頭；預計近期狂傲的馬體會，將會以主攻帶動今場激戰氣氛，入球中位數下調至[2/2.5]球，反而是博「大」盤的良機。（球賽編號FB8422，4月30日03:00開賽)

有統計指馬體會及阿仙奴出戰歐冠盃(前身)及歐聯的比賽場數，都比其他球隊多，但卻從未能坐上這項歐洲球會頂級錦標的寶座。當中馬體會失意西班牙盃決賽，聯賽又甘於守第4位置，近期「擺爛」情況嚴重，只放眼歐聯；上仗西甲主場3比2險勝畢爾包，只是該隊近9戰的第2勝，該仗更收起祖利安艾華利斯(Julian Alvarez)這位在季內歐聯已有9球及4助攻的阿根廷前鋒猛將。